Francesca e Salvo un mese dopo Temptation Island: cosa è successo

Francesca e Salvo un mese dopo Temptation Island: stanno ancora insieme? Alessia Marcuzzi ha affrontato il loro dopo reality show partendo da un riassunto del loro percorso. Sono entrati in corsa per sostituire Amedeo e Sofia che sono usciti dopo pochissimi giorni dall’inizio delle registrazioni. Sin da subito Salvo è sembrato essere a suo agio nel villaggio con gli altri fidanzati. Si è aperto subito anche con le tentatrici, ha raccontato i problemi di coppia con Francesca ma batteva quasi sempre sullo stesso punto, ovvero la sfera intima. Non ha avuto dei particolari approcci con le tentatrici e neanche con una in particolare, ma si è concentrato sui problemi nel rapporto con Francesca. Era evidente che entrambi si sentissero trascurati dall’altro, forse troppo presi dalle preoccupazioni della vita come il lavoro, di cui Salvo si è lamentato spesso.

Temptation Island, Salvo e Francesca un mese dopo: cosa è successo

Alla fine è stata Francesca a chiedere il falò di confronto anticipato, a pochi giorni dalla fine del viaggio nei sentimenti. Lui è arrivato al falò convinto di ricominciare con Francesca, mentre lei era un po’ più sulle sue. Sembrava non fidarsi più delle buone intenzioni del suo compagno, ma alla fine ha compreso e ha accettato di dare una seconda possibilità al loro rapporto. Sono usciti insieme dal programma e un mese dopo hanno confermato la loro scelta. Salvo e Francesca dopo Temptation Island stanno ancora insieme. Non è stato mostrato il racconto completo dei due davanti ad Alessia, perché messi alla fine di una puntata ricchissima. Il falò di confronto di Nello e Carlotta è andato per le lunghissime, poi c’è stato il clamoroso colpo di scena tra Speranza e Alberto.

Salvo e Francesca stanno ancora insieme dopo Temptation Island: un mese dopo

Nel breve video dedicato a questa coppia, Francesca ha spiegato che tutto va bene ma che spera che le promesse fatte al falò durino nel tempo. Adesso infatti è tutto bello perché è il primo mese dopo Temptation Island e quindi c’è l’entusiasmo iniziale. Tutto è appena successo, si sono ritrovati da poco e vogliono ricominciare, purché questa voglia di ricominciare duri nel tempo.