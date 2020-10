Salvo e Francesca escono insieme da Temptation Island: il confronto

Falò di confronto per Salvo e Francesca a Temptation Island. La fidanzata ha deciso di anticipare il confronto di pochi giorni dopo aver visto alcuni video. Salvo nel villaggio sembrava già convinto di voler chiudere la storia, infatti. Ne ha parlato con tutti, fidanzati e tentatrici, dicendo di non essere soddisfatto del rapporto e di avere intenzione di stare meglio dopo Temptation Island. Secondo lui si è privato della felicità stando insieme a Francesca. Sentendo le parole del fidanzato, Francesca ha pensato che probabilmente lui stava cercando un modo per allontanarla. Lamentarsi della sua ambizione professionale, quindi, era forse solo una scusa. È tornata nel villaggio, ma non ha resistito oltre e ha chiesto il falò di confronto finale anticipato. Mancavano pochi gironi, ma Francesca ha subito chiesto a Salvo di confrontarsi e lui non ha esitato un secondo quando Alessia glielo ha comunicato. Arrivata sui tronchi, Francesca ha subito spiegato tutti i suoi dubbi.

Temptation Island, falò di confronto tra Salvo e Francesca

Ha rimproverato Salvo soprattutto di aver pensato sempre e solo a una cosa. Di sicuro anche lei ha commesso i suoi sbagli, ha detto, ma non è stata l’unica. Alessia Marcuzzi ha poi mostrato alla coppia i video del loro percorso. La conduttrice ha anche invitato la coppia a parlarsi guardandosi negli occhi, pensando che forse questo è uno dei problemi principali di Salvo e Francesca. Quest’ultima ha messo in chiaro che se ha pensato di avere un figlio con Salvo non era assolutamente per salvare il rapporto, ma perché voleva una famiglia con lui. A proposito della ragazza in ufficio che ci proverebbe con Salvo, ha spiegato a Francesca di non averle mai detto nulla per paura che lei fraintendesse. Salvo ha sorpreso Francesca a un certo punto dicendole di non essere mai andato via di casa perché la ama più della sua stessa vita. Alessia ha fatto notare che a entrambi sono mancate le attenzioni dell’altro, pure se vivevano nella stessa casa. “Se in questo momento non hai la forza e la voglia di darmi quello che vorrei non credo sia il caso di continuare. Ciò non significa che non sia innamorata”, ha detto Francesca.

Salvo e Francesca, il falò di confronto a Temptation Island: “Sono convinto di poterti dare ciò che meriti”

Lui le crede, legge l’amore nei suoi occhi, ma ha ammesso che non era pienamente consapevole dei loro problemi. Queste le parole di Salvo: “Non ho bisogno di pensarci, io so cosa ho capito. Sono sicuro di non averti reso felice, sono consapevole di non averti dato ciò che meriti. La mia vita passata mi ha condizionato nelle scelte e negli atteggiamenti. Ho creato un muro e non ha giovato all’esprimermi come dovevo e al nostro rapporto. Io sono convinto di poterti dare ciò che vuoi e che meriti, ma ne ho anche il bisogno”. Ha aggiunto di essere sicuro di volere Francesca al suo fianco per tutta la vita, ma lei ha detto di credergli parzialmente. Non era convinta delle sue parole, ma lui ha insistito: non ha più voglia di farla star male. Ha detto di essere un uomo diverso e di essere pronto a uscire insieme a Francesca da Temptation Island e darle tutte le dimostrazioni che le servono.

Francesca e Salvo escono insieme da Temptation Island, vince il sentimento

Alessia ha passato la parola a Francesca, che ha detto di avere paura di tornare al rapporto di prima. “In tutto il percorso ho pensato a ciò che non ti ho dato”, ha continuato a ripetere Salvo per convincere Francesca a riprovarci. “Io sono molto innamorata, forse il mancato dialogo ci ha portato a una distanza enorme quindi sono barriere che abbiamo creato insieme. Abbiamo mancati entrambi, ci siamo persi di vista ma l’importante è avere voglia di riprovarci. E io vorrei darti questa ultima possibilità”, ha risposto Francesca. Un abbraccio ha posto fine al loro percorso a Temptation Island, da cui sono usciti insieme.