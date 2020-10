Carlotta e Nello a Temptation Island 2020 hanno preso le loro decisioni al termine di un percorso lungo e tortuoso. Sono stata l’ultima coppia ad affrontare il falò di confronto, andato in onda totalmente nell’ultima puntata quindi abbiamo visto anche gli ultimi avvenimenti nel villaggio. Carlotta è arrivata al confronto molto arrabbiata: era chiaro che sarebbe stato un falò non acceso, neanche accesissimo ma infuocato. Lei è partita in quinta dicendo al fidanzato che è stato falso e ipocrita e che non lo ha riconosciuto in questo percorso. E ha anche evitato il contatto più volte quando Nello invece provava ad avvicinarsi. Nello si è detto geloso del rapporto nato tra Carlotta e il tentatore Antonio Smorto, aggiungendo che lui ha pensato tutti i giorni alla fidanzata. Hanno rivisto i video e durante la visione Nello continuava a ribadire che stava giocando e scherzando in diverse occasioni con Benedetta, inoltre aveva molto da dire anche su Carlotta e Antonio.

Temptation Island, il falò di confronto di Carlotta e Nello: lui cade dalle nuvole

In cuor suo, comunque, Nello non pensava di aver commesso errori nel suo percorso per questo ha perso spesso la calma durante il falò. Terminato il suo video, Nello ha subito detto di aver capito di essere innamorato e che Carlotta è la donna della sua vita, chiedendole la possibilità di dimostrarglielo. Poi hanno visto i video del percorso di Carlotta. A Temptation Island questa coppia ha continuato a battibeccare durante il confronto, entrambi gelosi del percorso fatto dall’altro. Nello e Carlotta si sono messi in gioco, tutti e due hanno detto di essersi avvicinati a una persona per cui avrebbero provato interesse se non fossero stati fidanzati. Alessia ha spiegato che forse Nello ha avuto dei comportamenti con Benedetta che Carlotta ha riconosciuto, perché li aveva con lei. Da un anno e mezzo pare che qualcosa non funzionasse più nel rapporto, ma il sentimento li ha tenuti uniti. A sorpresa, Nello ha pure detto che era giunto al falò con l’intenzione di sposare Carlotta, ma per lei è sembrato un tentativo di salvare il rapporto.

Nello e Carlotta, il falò a Temptation Island 2020: “Venire qua è stata una prova d’amore per te”

“Venire qua è stata una prova d’amore per te”, ha detto Nello. Carlotta era molto delusa e arrabbiata, non ha ceduto facilmente. “Io sono innamorata, però amo più me stessa”, ha affermato. Lui ha insistito dicendole di volerle dare più di quello che le ha dato fino a oggi, le ha chiesto un’altra possibilità. Pare che lui abbia capito in cosa ha mancato e ha ammesso i suoi errori, con l’intenzione di rimediare. Ha anche spiegato di essere arrivato al falò convinto di non aver sbagliato tanto era in buona fede durante il percorso. A Carlotta poi ha detto: “Io ho ripensato a tutto e ti dico in tutta onestà che non hai capito niente di me. Te lo dico con calma: io mi sono messo in gioco, non sono andato oltre. Non avrei mai fatto niente perché ho capito che sono innamorato di te”. Lei ha risposto di essere innamorata ma di non voler più stare con lui: “Mi dovrei annullare per stare con te”. Nello ha detto di voler uscire con Carlotta da Temptation Island, ha anche provato ad abbracciarla ma lei lo ha respinto.

Temptation Island 2020, Nello chiede di parlare da sola con Carlotta e Alessia va via

Sapeva che in un momento come quello avrebbe dovuto lasciarla stare, ma Alessia lo invogliava a tentare e ritentare per convincerla. E lui ci ha riprovato. “Io voglio stare da sola”, ha detto Carlotta. Alessia ha provato a parlare con entrambi, facendo uno strappo alla regola e dicendo che comprendeva i loro motivo ma che insieme sono carini, oltre che molto simili. Carlotta non si lasciava convincere: “Non ce la faccio proprio, lo vedo e mi riviene in mente tutto quello che ho visto”. A un tratto Nello ha chiesto di parlare da solo con Carlotta e Alessia ha acconsentito. Rimasti soli, Nello ha chiesto a Carlotta se era cambiato qualcosa dentro di lei e le ha chiesto l’opportunità di dimostrarle che le sue intenzioni erano vere. L’ha convinta a uscire insieme quindi, ma erano in prova: se non fosse riuscito a dimostrarle di essere cambiato, si sarebbe fatto da parte. “Esco con te, però non ti devi avvicinare. Usciamo, ma a distanza”, ha detto Carlotta. La Marcuzzi non è riuscita a trattenere le risate, ma anche dopo il falò hanno continuato a confrontarsi. Cosa sarà successo dopo Temptation Island?

Carlotta e Nello un mese dopo Temptation Island: cosa è successo

Carlotta e Nello stanno ancora insieme: lei è entrata da sola, ma in realtà lui era solo in ritardo. La sera dopo il falò erano entrambi demoralizzati. Quando sono tornati a casa lei ha deciso di partire ed è andata a casa di Speranza. Era meglio prendersi del tempo, per sbollire la rabbia. Nello è andato a casa di Speranza e hanno avuto un duro confronto. Tornati a casa ha anche parlato con i genitori di Carlotta, che poi hanno fatto da mediatori. Lei ha spiegato che Nello è davvero cambiato, ma piano piano stanno riprendendo in mano la loro storia. Poi è entrato Nello: “Tra un po’ di tempo ti chiederò di sposarmi, perché è quello che voglio”, le ha detto. Lei ha bisogno di tempo, perché dovranno prima ricostruire il rapporto. Entrambi erano felicissimi e hanno ringraziato il programma che li ha fatto rinascere.