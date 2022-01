Francesca Chillemi in tv, dedica del compagno: Can Yaman lontano ricordo

Francesca Chillemi è stata ospite dei Soliti Ignoti stasera, nella puntata speciale dedicata alla lotteria Italia. Prima si è schierata insieme ad altri Vip e non con una identità misteriosa da indovinare, e a indovinare c’era Mara Venier. Al termine del classico gioco, i Vip sono tornati protagonisti di uno speciale quiz per stabilire a quali simboli corrispondevano i super premi della lotteria. Quindi la Chillemi è rimasta seduta a bordo campo per tutta la durata della puntata e ogni tanto veniva inquadrata, ed è proprio durante un’inquadratura che è arrivata la dedica del compagno Stefano Rosso.

La dedica sarebbe passata inosservata se non fosse per un gossip esploso qualche mese fa e che apparentemente avrebbe travolto il loro rapporto. Invece va tutto bene, a quanto pare. Rosso ha scattato una foto alla televisione dove stava seguendo la sua Francesca e le ha scritto un complimento, in inglese, aggiungendo un bel cuore. Insomma, a quanto pare non c’è nessuna crisi tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso. O almeno è certo che il gossip con Can Yaman è solo un lontano ricordo.

Can Yaman e Francesca Chillemi, il gossip durante le riprese di Viola come il mare

Il gossip su Can Yaman e Francesca Chillemi ha tenuto banco lo scorso autunno, quando i due erano impegnati sul set di Viola come il mare. Saranno protagonisti insieme della nuova fiction di Canale 5, ma lo scorso novembre il settimanale Chi ha paparazzato i due in una situazione decisamente fraintendibile. La rivista ha pubblicato delle foto di Chillemi e Yaman che uscivano dalla casa di lui, a Roma, scrivendo che lì avrebbero passato insieme due notti. Una notizia bomba, di quelle che incendiano la rete e la cronaca rosa. E in effetti si è parlato per un bel po’ di questo possibile o presunto flirt, soprattutto perché Francesca Chillemi è impegnata.

I due attori non hanno dato molto adito a questo gossip che li ha travolti. Anzi, la Chillemi dopo pochi giorni ha postato una foto del compagno con un cuore, come nulla fosse. Quelle foto evidentemente avevano un’altra spiegazione, ma nei primi giorni di dicembre è spuntata un’ulteriore indiscrezione. Si è parlato infatti di perdono da parte di Stefano Rosso, ma di una famiglia che chiacchiera. Oggi, però, l’ennesima conferma: tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso va tutto bene.