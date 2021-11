Francesca Chillemi: flirt con Can Yaman? Arriva il gesto dell’attrice

È nata una nuova coppia nello showbiz italiano? Da settimane non si fa che parlare del flirt tra Francesca Chillemi e Can Yaman. Dallo scorso settembre i due sono impegnati sul set di Viola come il mare, una nuova fiction Rai che andrà in onda nel 2022. Tra una ripresa e l’altra è nata una bella complicità tra Francesca e l’attore turco, che insieme sono stati pizzicati più volte lontani da telecamere e copioni.

Le foto di Can Yaman e Francesca

Di recente, ad esempio, il settimanale Chi ha beccato Can Yaman a casa di Francesca Chillemi. Secondo i beninformati l’ex fidanzato di Diletta Leotta avrebbe trascorso la notte a casa dell’ex Miss Italia. Per sfuggire ai paparazzi avrebbe poi provato a nascondere il volto con un cappuccio. Fin qui nulla di strano se non fosse che la Chillemi è legata da anni a Stefano Rosso, imprenditore e dirigente sportivo nonché figlio di Renzo patron del brand Diesel.

La coppia ha anche una figlia – Rania – che oggi ha cinque anni. Per amore di Rosso Francesca Chillemi ha vissuto a New York e da poco è rientrata in Italia, a Milano. Qualcuno ha parlato di crisi tra i due – che non sono ancora sposati – e di un avvicinamento tra la Chillemi e Can Yaman, complice la nuova serie tv che stanno girando tra Roma e la Sicilia.

La risposta di Francesca Chillemi

L’ultimo gesto di Francesca sembra però raccontare un’altra verità. L’attrice, diventata popolare grazie al ruolo di Azzurra in Che Dio ci aiuti, ha postato tra le sue storie Instagram una foto del compagno con tanto di cuore. Un’immagine che vale più di mille parole: la vita della Chillemi è accanto a Stefano e Can è solo un collega di lavoro.

Al momento, però, mancano le dichiarazioni ufficiali. Né Francesca Chillemi né Can Yaman hanno pubblicamente commentato le voci sul loro conto. Entrambi, del resto, sono molto riservati sulla vita privata e provano a tenersi alla larga dal gossip seppur con difficoltà.