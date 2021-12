Can Yaman, marito Chillemi: “Perdono, ma in famiglia c’è chi rumoreggia”

In che rapporti sono oggi Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso? La risposta a questa domanda la ritroviamo nel nuovo numero di Chi in edicola. All’interno delle Pillole di Gossip della rivista di Alfonso Signorini leggiamo infatti che Rosso avrebbe perdonato la Chillemi, dopo l’apparizione di alcune foto compromettenti nei giorni scorsi.

Le immagini spuntate sulla rivista di gossip ritraevano Francesca Chillemi in compagnia di nientepopodimeno che Can Yaman. Chi non ci era certo andato leggero, parlando senza troppi filtri di non una ma ben due notti passate insieme. I due erano stati pizzicati fuori dallo stesso portone, quello della casa dove vive la Chillemi quando si trova a Roma.

Immagini, quelle di Chi, che non erano comprensibilmente piaciute a Stefano Rosso, anche perché sembrava chiaro che il feeling fra i due fosse ufficialmente uscito dai confini del set. Eppure, in base alle più recenti informazioni in nostro possesso, l’atteggiamento del compagno della Chillemi sarebbe molto cambiato.

Stefano Rosso ha a quanto pare perdonato Francesca Chillemi e il sereno sarebbe finalmente tornato all’interno della coppia. C’è però un problema. Gli ultimi gossip sul presunto flirt fra la Chillemi e Can Yaman avrebbero fatto imbestialire (comprensibilmente?) la famiglia dell’ex Miss Italia. Si dice infatti che i familiari di Rosso stiano rumoreggiando, e pure parecchio, contro la Chillemi.

Di recente, fra l’altro, Francesca Chillemi si era resa protagonista di un gesto con il quale aveva cercato di fugare ogni dubbio. Nelle sue Instagram Stories l’attrice aveva pubblicato una tenera foto in compagnia di Stefano Rosso con tanto di cuore. Con il compagno, fra l’altro, la Chillemi condivide anche una figlia, Rania. Per il suo amore e quello del compagno, la Chillemi ha vissuto negli ultimi anni a New York, per poi tornare in Italia riprendendo in mano la sua carriera attoriale.

Francesca Chillemi è oggi impegnata, proprio al fianco di Can Yaman, nelle riprese della fiction Viola come il mare, che andrà in onda in Rai nel 2022. Il serial racconta le avventure di Viola, una giornalista tv affetta da un disturbo della percezione che proprio grazie a questa sua caratteristica scopre di avere doti investigative particolarmente spiccate.