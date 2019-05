Una tazza Starbucks in Game of Thrones 8×04: la foto che non ti aspetti

Coffee is coming a Game of Thrones! I fan della serie HBO si stanno scatenando con meme e battutine da quando è stato trasmesso in tv il quarto episodio dell’ottava stagione. Nonostante i due anni di produzione e post-produzione utilizzati per la realizzazione dell’ultima stagione gli autori e tutti gli addetti ai lavori si sono dimenticati una tazza di Starbucks in scena. Ebbene sì: tra draghi ed estranei, a Grande Inverno è apparso pure del caffè! E ai telespettatori più attenti non è sfuggito il dettaglio, che ha letteralmente fatto il giro della rete in pochi minuti. Come potete vedere nelle foto più in basso il bicchierone della nota catena americana è ben visibile nella scena dei festeggiamenti post-guerra che si tengono a Winterfell. Più precisamente nel momento in cui Jon Snow brinda alla vittoria insieme a Tormund e agli altri Bruti. Daenerys guarda l’amato nipote di sottecchi e di fronte a lei c’è proprio una bicchiere con il caratteristico logo verde!

Chi ha lasciato la tazza di Starbucks sul set di Game of Thrones?

Chi ha bevuto dalla tazza Starbucks incriminata? Forse Emilia Clarke, l’attrice che presta il volto a Daenerys Targaryen? O Kit Harington, alias Jon Snow? O magari qualcun altro del cast di Game of Thrones, come Sophie Turner? Negli scorsi giorni l’interprete di Sansa Stark ha postato sui social network una foto che la ritrae mentre beve del caffè Starbucks insieme alla collega Bella Ramsey (che fino al terzo episodio di questa stagione indossava i panni della piccola e tenace Lyanna Mormont): è la neo moglie di Joe Jonas la colpevole? Per ora gli autori non hanno rilasciato commenti sulla gaffe commessa.

Game of Thrones 8×04: rilasciati in anteprima alcuni spoiler

Il quarto episodio di Game of Thrones 8 non è stato uno dei più fortunati della HBO. Prima della sua messa in onda, prevista in America domenica 5 maggio, sono stati diffusi in rete alcuni leak che hanno regalato in anteprima delle anticipazioni clamorose. In anticipo sono state diffuse le immagini del bacio tra Brienne e Jaime e della morte di Rhaegal e Missandei.