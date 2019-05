Game of Thrones: ecco perché Missandei ha detto Dracarys

Game of Thrones 8: ecco perché Missandei ha detto Dracarys prima di morire

Daenerys Targaryen continua a perdere persone care a Game of Thrones. Dopo Jorah Mormont è stato il turno del drago Rhaegal e della fedele Missandei. Quest’ultima è stata catturata da Euron Greyjoy, che ha tenuto un’imboscata alla flotta degli Immacolati, rischiando di uccidere anche Verme Grigio, Tyrion e Varys. Prima di farla decapitare dalla Montagna, Cersei ha invitato Missandei a dire le sue ultime parole. La giovane ancella, presente ne Il Trono di Spade dalla terza stagione, ha scelto di dire “Dracarys”, il famoso grido di battaglia di Daenerys. Come mai ha optato proprio questa parola? Molti si aspettavano una dichiarazione d’amore nei confronti di Verme Grigio o delle parole di stima nei confronti della sua liberatrice… Che messaggio ha voluto trasmettere la dolce Missandei in questo modo?

Il messaggio di Missandei a Daenerys prima di morire

Con la parola “Dracarys” Missandei ha spinto Daenerys e l’amato Verme Grigio a fare il possibile per uccidere Cersei e Euron. Missandei ha praticamente consigliato alla Madre dei Draghi e al capo degli Immacolati di radere al suolo Approdo del Re, nonostante il piano iniziale stabilito a Grande Inverno. Ovvero quello di non distruggere la Capitale dove risiede Il Trono di Spade. Un messaggio che sicuramente avrà dei risvolti importanti nel piano di Danerys, ora più che mai determinata a fare fuori Cersei. Che, pur senza draghi, è in netto vantaggio grazie all’arma costruita da Qyburn e alle flotte di Euron, diventato nel frattempo suo amante.

L’autore di Game of Thrones parla della scelta di Missandei

“Missandei sa che la sua vita è finita e così invita la sua Regina a bruciare tutti per vendicarla”, ha chiarito il creatore di Game of Thrones David Benioff. Cosa sceglierà di fare ora Daenerys Targaryen (clicca qui per leggere le anticipazioni di Game of Thrones 8×05)?