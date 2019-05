Game of Thrones 8×05 è il penultimo episodio: spoiler e anticipazioni

Mancano due episodi alla conclusione di Game of Thrones. Tra due settimane sapremo finalmente chi siederà sul Trono di Spade: Daenerys o Cersei? O Jon Snow, il cui vero nome è Aegon Targaryen, figlio segreto di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark? Domenica 12 aprile (in Italia lunedì 13 aprile su Sky Atlantic) la HBO trasmetterà il quinto episodio dell’ottava stagione che durerà ben 80 minuti. Come si vede dal video promo più in basso Daenerys cerca di attuare una strategia con Tyrion per sconfiggere una volta per tutte Cersei Lannister. Quest’ultima è in netto vantaggio: ha distrutto la flotta di Daenerys, ha ucciso il drago Rhaegal e la dolce Missandei.

Spoiler Game of Thrones 8: la scelta di Daenerys

Nel quinto episodio di Game of Thrones 8, Daenerys cerca di prendere del tempo dopo aver perso il suo drago e alcuni uomini. La Madre dei Draghi si consulta a Dragonstone con il suo primo cavaliere Tyrion, che invano ha provato a far cambiare idea alla sorella Cersei. Intanto Jon Snow, con le truppe di Grande Inverno, arriva finalmente ad Approdo del Re. Qui deve fronteggiare la flotta di Euron Greyjoy, al settimo cielo per la gravidanza di Cersei. Nella Capitale arrivano pure Jaime, il Mastino e Arya: riusciranno a liberare la città dalla tirannia Lannister?

Le parole di Emilia Clarke sul quinto episodio

A quanto pare il quinto episodio di Game of Thrones 8 sarà un episodio molto importante, più del terzo che ha visto la lotta tra umani e Estranei. “L’episodio 5 è il più grande, l’episodio 5 è aahhhhh, intendo gli episodi 4 e 5 e 6, sono tutti pazzeschi. Trovate la TV più grande che potete“, ha detto Emilia Clarke durante un’intervista al programma televisivo Jimmy Kimmel Live!