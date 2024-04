Forte e Chiara, mannaia: si chiude, reazioni di Francini e Argentero

La Rai ha fatto calare la mannaia su Forte e Chiara, varietà proposto in prime time sulla rete ammiraglia al mercoledì sera, non proprio una serata impossibile. Nonostante ciò, il programma di Chiara Francini ha raccolto dati d’ascolto tutt’altro che entusiasmanti. E infatti i piani alti di Viale Mazzini hanno deciso di chiudere la trasmissione. Dovevano essere tre le prime serate, ci si è fermati a due. La terza, prevista per il 24 aprile, non verrà trasmessa. Lo ha comunicato la stessa tv di Stato lungo la giornata di venerdì 19 aprile, attraverso un comunicato ufficiale. E la Francini come ha preso la scelta della cancellazione? Con filosofia.

Così l’attrice dopo aver saputo della chiusura anticipata del suo show:

“Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen. Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri…pure! Buongustai!”

La Francini non ha fatto polemiche, anche perché c’era ben poco da polemizzare. La prima puntata di Forte e Chiara ha avuto poco più di due milioni di spettatori e share al 13.9%. La seconda è crollata alll’11.2%, con 1.78 milioni di utenti all’ascolto. Nonostante le ospitate di personaggi big, il programma non ha convinto. A mancare sia il ritmo televisivo, sia un’idea di fondo importante.

Sotto al messaggio della Francini è arrivata la solidarietà di Luca Argentero, ospitato nel varietà nel corso della prima puntata. Il protagonista di Doc – Nelle tue mani ha piazzato una serie di emoj con le mani plaudenti, segno che ha apprezzato il discorso dell’attrice. Molti altri utenti hanno lasciato commenti di sostegno. D’altra parte non è stata messa in discussione la professionalità della Francini. E nemmeno il suo smisurato talento. A essere messo in discussione è invece stato il format, che non ha avuto spunti degni di nota. Peccato!

Per la Rai un’altra batosta, dopo quella dello show di Virginia Raffaelle, Colpo di Luna. La comica è riuscita a portare a termine il programma, senza dover subire lo smacco della chiusura anticipata. Però, anche i dati di ascolto dello show dell’imitatrice non sono stati per nulla brillanti. Forse sarebbe meglio pensare di mandare in soffitta il genere del varietà oppure di rivoluzionarlo da cima a fondo.