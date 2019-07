Fiorello e Michelle Hunziker, nuovo show insieme? “Qualcosa bolle in pentola”

Fiorello e la misteriosa collaborazione con Michelle Hunziker: in arrivo un programma insieme?

Michelle Hunziker e Fiorello hanno pubblicato sui rispettivi profili social un video in cui appaiono insieme e in cui annunciano una misteriosa collaborazione. Nella clip condivisa nella notte di ieri (lunedì 29 luglio), i due amatissimi personaggi della tv nostrana annunciano infatti che “qualcosa bolle in pentola”. Di cosa si tratta? Cosa sta succedendo tra Michelle e Fiore? Al momento si conosce davvero pochissimo al riguardo. Infatti i due non hanno svelato granché, ma hanno fatto capire che lavoreranno a qualcosa di inedito insieme. Ci sarà un nuovo programma in coppia? La cosa più probabile è che la bella Michelle Hunziker possa prendere parte a allo show Viva RaiPlay in onda dal prossimo novembre e che segna il ritorno dello showman siciliano in casa Rai.

Michelle Hunziker e Fiorello si incontrano e annunciano: “Qualcosa bolle in pentola”

Dopo una serata passata insieme con le rispettive famiglie, la Hunziker e Fiorello sorprendono fan e follower postando un simpaticissimo video insieme. “Michelle Impossible”, afferma con la sua caratteristica ironia Fiorello, che alla fine della clip dichiara: “Qualcosa bolle in pentola. Ma chissà cosa però, perché lei è Mediaset, io sarò Rai, anche se una Rai strana. Chissà cosa succederà”. In effetti Michelle Hunziker, reduce dal buon riscontro della prima edizione di All Togheter Now, dovrebbe condurre prossimamente anche Amici Vip, mentre Fiorello sarà il protagonista di un evento unico al mondo sulla piattaforma RaiPlay. Dunque una collaborazione tra i due può sembrare difficile, ma se ad annunciarlo sono loro in persona c’è da crederci e da scommettere che sarà qualcosa di veramente spettacolare. Non resta dunque che aspettare la rivelazione di qualche dettaglio in più.

Fiorello torna in Rai e su Rai Play con un nuovo show

Dopo una serie di trattative, neanche semplicissime, Fiorello tornerà finalmente in casa Rai con una serie di progetti. L’amatissimo e attesissimo showman, ormai è stato ufficializzato, sarà il protagonista di un nuovo spettacolo da novembre 2019. Come annunciato da Fabrizio Salini si tratta di un progetto unico al mondo. Fiorello tornerà in Rai, soprattutto sulla piattaforma RaiPlay, con uno show inedito di cui al momento, però, non si conosce moltissimo a parte il titolo che dovrebbe essere “Viva RaiPlay”.