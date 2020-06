Finale Il Segreto, Aurora che fine ha fatto? Anticipazioni spagnole

Storia di Aurora: che fine ha fatto? Anticipazioni spagnole Il Segreto sulla figlia di Pepa e Tristan

Aurora non muore a Il Segreto. Dopo l’esplosione che ha raso a suolo la cittadina di Puente Viejo, in molti si sono chiesti che fine avesse fatto la figlia di Pepa e Tristan, partorita dalla levatrice lontana dai suoi affetti. Una nascita gemellare: non era venuta alla luce solo Aurora – salvata da Tristan prima che fosse troppo tardi – ma anche Bosco, che era giunto nel paesello solo una volta divenuto adulto. La storia di Aurora de Il Segreto è stata tragica (non ai livelli di quella dei genitori, per fortuna): la ragazza ha dovuto lottare duramente per riuscire a ritagliarsi uno spazio di felicità che nemmeno le manovre machiavelliche di Francisca Montenegro avrebbero potuto influenzare. La nobildonna ha sempre rivisto in Aurora lo spirito ribelle di sua madre Pepa e per questo ha tentato in tutti i modi di mandare a monte tutti i suoi progetti di una vita felice; proprio perché assomigliava sotto molti aspetti alla levatrice, Aurora è riuscita ad avere la meglio sulla Montenegro (a causa sua era perfino finita in manicomio!) e a essere felice. Cosa ci dicono adesso le anticipazioni spagnole de Il Segreto su Aurora Castro?

Ultima puntata Il Segreto: l’esplosione del finale e le notizie su Aurora Castro

Che fine ha fatto Aurora nel finale de Il Segreto? Non tutti sono morti: vi abbiamo parlato largamente della lista di coloro che ce l’hanno fatta e, fra questi, c’è anche Aurora Castro. La figlia di Pepa Aguirre si troverà a Parigi per esercitare la sua professione di medico mentre si consumerà la tragedia a Puente Viejo. Non sappiamo come reagirà alla notizia del nonno Raimundo e di tutti quei parenti e amici che sono stati spazzati via da una poderosa esplosione… Nella parte finale dell’ultima puntata de Il Segreto, non viene spiegato cosa hanno fatto coloro che vivono lontani da Puente Viejo dopo aver saputo quello che è accaduto alla cittadina. Aurora non è morta. Continuerà la sua vita a Parigi, anche se non sarà più lo stesso, dopo quello che scoprirà del destino toccato agli abitanti di Puente Viejo. Lei – come suo fratello Gonzalo e Maria – sarà al sicuro.

Finale Il Segreto anticipazioni: cos’è successo ad Aurora?

A Parigi Aurora ha trovato la sua dimensione ideale mentre Maria e Gonzalo l’hanno trovata a Cuba: Aurora, pur di assicurare un futuro stabile a Beltran (figlio del fratello Bosco e Ines) si è messa addirittura contro la Montenegro, che voleva proteggere sotto la propria ala il bambino. Aurora non glielo ha permesso e, da Parigi, è ritornata a Puente Viejo per fuggire con Beltran alla volta di Cuba. Tutto bene quel che finisce bene (almeno per loro)?. Il più grande interrogativo de Il Segreto non ha invece avuto una risposto precisa: che fine ha fatto davvero Pepa Aguirre?