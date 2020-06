Finale Amici Speciali stasera, ultime news concorrenti: sorpresa Random

Amici Speciali, stasera la finale: termina oggi 5 giugno l’esperimento Big di Maria De Filippi

Stasera andrà in onda la finale di Amici Speciali e a prescindere dai dati d’ascolto, che non sono stati pienamente soddisfacenti anche per via della collocazione al venerdì, si può dire che le quattro puntate siano andate molto bene: sin da subito Maria De Filippi ha precisato che l’intento era quello di raccogliere fondi destinati alla lotta concreta al Covid-19, e il fatto di aver contribuito alla raccolta con un buon intrattenimento non può che far onore a Mediaset e alla squadra della conduttrice. Le esibizioni dello show sono state tutte entusiasmanti, soprattutto alcune, a dire il vero, e forse l’assenza di una vera e propria competizione, la mancanza di polemiche e quant’altro hanno contribuito a un dato d’ascolto non proprio fantastico (ma neanche insufficiente). Ciò non significa tuttavia che l’esperimento non possa essere ripetuto; anzi un’impostazione diversa, magari con facce nuove – pensate al successo che ha riscosso Random -, potrebbe essere una bella sorpresa nella prossima stagione. Ma veniamo al dunque: cosa stanno facendo e come si stanno preparando i protagonisti di Amici Speciali prima della finale?

Finale Amici Speciali stasera, i messaggi dei finalisti prima dell’ultima puntata

I finalisti sentiranno senz’altro la pressione di una giornata così importante. “Buonanotte – scriveva ad esempio ieri notte Alessio Gaudino –… Domani è un gran giorno!”. Sul suo profilo non manca la polemica di chi avrebbe voluto vederlo vincere anche contro Gabriele Esposito ad Amici 15. Impegnati, gli ultimi post di Irama che tra le storie ha pubblicato una foto in cui lo si vede quasi cadere da un muretto: “Equilibrio”, questo il commento; il cantante ha anche preso posizione sui fatti che hanno coinvolto la comunità afro-americana negli Stati Uniti e nel mondo con l’ormai nota immagine con sfondo nero. Umberto Gaudino, nelle vesti di ‘O sarracino, ha invitato tutti a non perdere la puntata, mentre Michele Bravi per il momento è in assoluto silenzio: non pubblica un post su Instagram da diversi giorni (anche se magari ha pubblicato delle storie che poi sono state cancellate nel giro di una giornata).

News finale Amici Speciali, i messaggi degli altri concorrenti e la dedica di Random a Emis Killa

Tutti i concorrenti, e ognuno a proprio modo, hanno parlato dell’ultima puntata di Amici Speciali: i The Kolors sono stati intervistati da Witty Tv, e tra una risata e l’altra hanno raccontato che il titolo di Non è vero “nasce apposta per poterci scherzare” e che non sanno se ricanteranno il pezzo (noi lo diamo per scontato, in realtà); Gaia Gozzi ha pubblicato messaggi di supporto alla comunità afro e numerosi video su ciò che sta accadendo in America; non è diverso l’approccio di Gabriele Esposito ai social, visto che il ballerino ha pubblicato tra le storie un post che raffigura un elefante, in memoria dell’elefantessa uccisa di recente assieme al suo piccolo. Alberto Urso ha riabbracciato commosso la mamma e Giordana Angi ha annunciato l’uscita del video Amami adesso mentre Andreas Muller ha pubblicizzato il libro scritto a quattro mani con Veronica Peparini; belli infine i post di Random: è uscito il suo primo EP Montagne Russe e la dedica a Emis Killa, colui che “ha messo la musica nel cuore”, è davvero tenera. Non ci resta che augurarvi una buona visione! Trovate qui le anticipazioni sulla finale di Amici Speciali di stasera.