Alberto Urso commosso rivede la madre, il dettaglio che notano tutti: foto

Amici, Alberto Urso felice tra carriera e affetti: le ultime news sul cantante

Dopo la vittoria ad Amici 18 la vita di Alberto Urso è profondamente cambiata: il cantante lirico infatti è riuscito a imporsi nel mondo della musica ed è arrivato persino a Sanremo 2020, dove pur non avendo vinto è riuscito ad arrivare secondo per il televoto grazie alla sua Il Sole ad Est, come sapete dedicata alla nonna che non c’è più. Anche se il vincitore di Amici 18 non è ancora fidanzato non si può dire neppure la sua vita privata vada male, visto che è circondato da persone che gli vogliono bene. Questa quarantena l’ha tenuto lontano dagli affetti più cari ma adesso è pronto a riabbracciarli tutti, come ha fatto ad esempio con la madre proprio di recente.

Alberto Urso incontra la madre dopo la quarantena: il messaggio

“Finalmente riusciamo ad abbracciarci… Ti voglio bene, mamma”, questo il messaggio del cantante su Instagram, a commento di una foto in cui compare proprio con la madre. Tanto è l’affetto che il cantante ha ricevuto, anche da persone che hanno fatto (e ne fanno tuttora) parte di Amici di Maria De Filippi: pensate ad esempio a Gianni Sperti, che è stato anche uno dei ballerini professionisti molto tempo fa, oppure a Filippo Bisciglia, che condurrà Temptation Island e ha partecipato ad Amici Celebrities. E non è finita qui: in molti hanno notato pure un dettaglio che finora non era emerso con chiarezza.

Alberto e la madre, i fan notano un dettaglio in foto: la somiglianza è tanta

Parliamo per la precisione dell’evidente somiglianza che c’è tra mamma e figlio, dal taglio degli occhi alla bocca fino alla forma del viso. Sono in tanti ad averlo scritto, e in effetti è una somiglianza che non può essere messa in discussione. Non è la prima volta ovviamente che Alberto compare in foto assieme alla madre, anzi varie volte lo abbiamo visto anche in video; è forse la prima però in cui si nota una somiglianza così palese. La puntata di domani è arrivata, e Amici Speciali, seppur tra le polemiche, giungerà quindi al termine. Siamo sicuri che Alberto in quell’occasione canterà anche per lei che ha rivisto dopo mesi e mesi di assenza.