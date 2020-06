Anticipazioni finale Amici Speciali: ospiti, regolamento, esplode polemica

Finale Amici Speciali, i quattro finalisti e i primi ospiti della puntata del 5 giugno

La finale di Amici Speciali andrà in onda venerdì 5 giugno e vedrà scontrarsi quattro concorrenti: Irama, Alessio Gaudino, Michele Bravi e Umberto Gaudino, quest’ultimo subentrato ai The Kolors dopo la rinuncia da parte della band. Come potete ben immaginare, le anticipazioni sull’ultima puntata non sono moltissime, visto che l’accesso agli studi è limitato e tutto dipende essenzialmente dai video pubblicati da Witty Tv o dai profili social della trasmissione di Canale 5; recentemente ad esempio il profilo Instagram di Amici ha pubblicato un filmato in cui si vede J-Ax annunciare che sarà uno tra gli ospiti della finalissima: “Sono emozionato – queste le parole del rapper, già coach di Amici di Maria De Filippi in alcune delle precedenti edizioni – ma felice. Non vedo l’ora di vedervi lì. Che dite? Elegante o scemo?“. Inutile dirvi che durante la puntata sarà presentato il suo nuovo singolo Una voglia assurda.

Amici Speciali finale, il meccanismo della gara e lo scontro per decretare il vincitore

Riguardo al meccanismo della gara di Amici Speciali vi ricordiamo che non ci saranno molti cambiamenti rispetto alle puntate precedenti: sappiamo con certezza che a differenza degli appuntamenti televisivi già andati in onda in questo caso gli eliminati non staranno in panchina ma aiuteranno i finalisti a vincere il trofeo; è possibile perciò che tra oggi e domani i profili social di Amici pubblichino non solo qualche altro filmato sugli altri ospiti ma anche dei video in cui sarà spiegato chi si schiererà con chi. Ed è inutile dirvi che saranno in tanti a polemizzare anche domani.

News Amici Speciali, la finale parte tra le polemiche: il duro attacco dopo la rinuncia dei The Kolors

In rete infatti è scoppiato il caos per via della scelta di sostituire i The Kolors con Umberto Gaudino; le motivazioni sono varie e in alcuni casi davvero pretestuose: c’è chi accusa il programma di aver costretto il gruppo a rinunciare alla gara, chi crede che Umberto sia stato il nome suggerito dalla produzione e chi pensa che in finale sarebbero dovuti arrivare altri artisti. Non comprendiamo tutto questo astio, soprattutto per un motivo: che senso ha arrabbiarsi e inveire contro un programma che sta raccogliendo fondi e attrezzature a sostegno della Protezione Civile nella lotta al Covid-19? Fino a che punto la passione per i propri beniamini può essere tollerata? I tanti insulti, le offese e le critiche di cui parliamo sono nei commenti al post che segue: