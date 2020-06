Andreas e Veronica Peparini hanno scritto un libro insieme: titolo e dettagli

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno scritto un libro insieme: la coppia di Amici sorprende i fan

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno scritto un libro! La notizia è arrivata a sorpresa e ancor prima che i diretti interessati aggiornassero i fan. L’annuncio ufficiale infatti non è ancora arrivato, ma alcuni utenti hanno già scovato il libro nelle librerie online. Proprio da queste abbiamo appreso i primi dettagli e il titolo del libro di Andreas e Veronica, che è tutto un dire. Si chiama infatti L’amore non è un numero e sembra essere un chiaro riferimento alla loro storia d’amore. Tra Andreas e Veronica infatti ci sono tanti anni di differenza, la Peparini è più grande di Andreas, è stata una sua insegnante ad Amici di Maria De Filippi e lo ha seguito come coreografa anche dopo Amici. Tra i due è nato l’amore e oggi sono una coppia stabile e affiatata, con tanti progetti.

L’amore non è un numero è il libro di Andreas e Veronica Peparini: di cosa parla

La relazione è nata dopo Amici hanno chiarito, ma forse nel loro libro L’amore non è un numero racconteranno meglio come è andata. La casa editrice è la Mondadori e sarà disponibile dal prossimo 9 giugno 2020, forse per questo Andreas e Veronica non hanno ancora annunciato l’uscita. O magari lo faranno domani sera durante la finale di Amici Speciali. Sono 144 pagine e dalla descrizione del libro pare che parleranno anche della danza, che li ha fatti incontrare. Parleranno dei percorsi diversi che sembravano dover proseguire in modo parallelo e invece si sono incontrate. “Contro ogni previsione. Ci siamo avvicinati come artisti, anzitutto”, si legge ancora nell’anteprima del libro. E da questo possiamo appunto intuire che parleranno della loro relazione, come è nata e come è cresciuto il sentimento fra loro.

Andreas e Veronica Peparini libro: “Forza e determinazione per superare difficoltà e pregiudizi”

Si sono conosciuti meglio come artisti scoprendo di avere un’intesa rara e per questo si sono conosciuti poi come persone. Hanno scoperto i rispettivi mondi, le differenze e le emozioni. E quando hanno scoperto che il loro rapporto stava diventando altro, ovvero un legame vero e profondo, hanno affrontato il tutto con forza e determinazione. Lo hanno dovuto fare per superare “tutte le difficoltà, i pregiudizi e le insicurezze: per stare insieme, semplicemente”. L’appuntamento in libreria con il libro di Andreas e Veronica Peparini è tra cinque giorni! Il prezzo? 17 euro circa.