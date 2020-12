Filippo Nardi, l’ex Veronica Graf: “Mi ha costretta ad abortire”

Parole dure quelle dell’ ex gieffina che ha lanciato una dura bomba sul Conte. Ha raccontato il fatto spiacevole che l’ha colpita in un’intervista a “Nuovo”

L’ex gieffina Veronica Graf ha lanciato una bomba su Nuovo. L’argomento ancora una volta è Filippo Nardi. La Graf ha infatti svelato non solo di aver avuto una storia d’amore con lui ma perfino di essere rimasta incinta del suo bambino. Nardi però alla notizia avrebbe reagito con enorme freddezza tanto da chiederle di abortire.

Il dramma è stato talmente grande per lei da aver rivelato: “Filippo mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”. Ha inoltre confessato che la sua ammirazione per Nardi è partita da quando era piccola. Lo aveva seguito in tv al Grande Fratello e lo vedeva come l’uomo dei suoi sogni finché poi il destino non li aveva fatti incontrare. A detta della Graf, una volta comunicatogli però di essere rimasta incinta, il disc jockey avrebbe risposto: “Non pensare di tenere questo bambino. Io voglio una relazione con te ma non un figlio”. E alla fine Veronica ha concluso: “La gente deve sapere che uomo è e come si è comportato”.

Nel corso dell’intervista Veronica Graf ha raccontato di aver conosciuto Nardi nel 2018 a Milano Marittima dove Filippo lavora spesso come disc jockey. Quest’ultimo le avrebbe chiesto il numero e avrebbe iniziato da allora un insistente corteggiamento virtuale. Nonostante ciò l’ex gieffina ha raccontato anche di non aver ceduto subito al Conte, tanto da dargli buca diverse volte proprio perché lei, vivendo a Ibiza, era sempre in viaggio.

La passione tra lei e Nardi sarebbe sfociata, a detta sua, dal 28 agosto 2019. Dopo essersi lasciata con il suo ragazzo di allora, ha deciso di incontrarlo. Da lì è iniziato tutto. È la stessa Veronica Graf a raccontarlo:

“Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore. Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile.”

Veronica Graf a Nuovo ha dichiarato di non essersi accorta subito dell’accidente, complice il buio. Ma di aver scoperto di essere incinta solo tre settimane dopo facendo un test di gravidanza. La reazione iniziale della gieffina era stata di contentezza. Ma Nardi le aveva chiesto perentoriamente di “trovare una soluzione” dicendo di non avere un euro per poter mantenere un figlio nonostante le insistenze di lei. Quindi da lì la decisione di abortire.

La Graf ha anche rivelato di essersi pentita del gesto compiuto:

“So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi. Così il 27 settembre sono volata a Palma di Maiorca con un’amica. All’ospedale mi hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza.”

E a questo proposito pare che dopo il fatto abbia chiuso definitivamente la storia con Filippo Nardi. “Con Filippo la storia si è chiusa lì: non potevo più stare con lui e l’ho cancellato dalla mia vita”, ha affermato Veronica. Infine la Graf ha concluso: “Dopo quel dramma non sono più riuscita a fidarmi degli uomini. E del bimbo che aspettavo mi resta soltanto un’ecografia”.

Per il momento dunque, Filippo Nardi rimane nell’occhio del ciclone. Dopo le parole su Maria Teresa Ruta e le sue battute sessiste, chissà se Alfonso Signorini prenderà qualche provvedimento contro il suo comportamento inaccettabile. Il web già lo richiede.