Gf Vip, Filippo Nardi: gravi parole contro Maria Teresa Ruta, “da squalifica”

La situazione nella Casa del Grande Fratello Vip per Maria Teresa Ruta sembra farsi sempre più dura. Dopo l’acceso diverbio avuto con Stefania Orlando che le recriminava il fatto di aver portato Tommaso a nominarla, ad andarle nuovamente contro è stato Filippo Nardi. Il nuovo inquilino, in una conversazione in giardino con gli altri concorrenti, si è lasciato andare a dichiarazioni al quanto pesanti contro la conduttrice tv.

Tra i due “vipponi” le cose sono iniziate male sin da subito. L’ingresso in casa di Filippo ha portato a uno scompiglio costante soprattutto con la Ruta che non ha nascosto un certo fastidio ad averlo in Casa. Proprio oggi, però per Maria Teresa le cose si sono complicate, soprattutto in seguito al battibecco avuto con la Orlando. Il disc jockey britannico ha poi acceso la discussione accusando la coinquilina di essere borderline e di soffrire di psicosi.

Dichiarazioni che hanno subito fatto esplodere gli utenti del web che adesso chiedono a gran voce la sua squalifica. Nessuna giustificazione per la gravissima frase che definisce la Ruta come una persona disturbata psicologicamente. La discussione si è svolta in giardino nel primo pomeriggio di oggi e l’argomento riguardava nuovamente la nomination fatta da Tommaso ai danni di Stefania. Secondo quanto affermato da Maria Teresa, quella di Zorzi sarebbe stata una scelta condizionata da Nardi.

Filippo Nardi: "Maria Teresa è borderline, (soffre di) psicosi a momenti"#gfvip pic.twitter.com/xyAIgYZyCP — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020

Maria Teresa lasciata sola da tutti

A questo punto, è stato proprio Filippo a intromettersi e ad andare nuovamente contro la showgirl definendola psicologicamente problematica. In molti si aspettano che il Grande Fratello possa prendere dei provvedimenti nei confronti del neo entrato e che possa ripensare alle parole pronunciate.

Sempre durante la giornata di oggi, inoltre, Maria Teresa, sedutasi al tavolo al fianco di Nardi per pranzare, è stata lasciata da sola dai suoi compagni che hanno deciso di alzarsi subito dopo il suo arrivo.

Un comportamento che verrà di certo discusso durante la nuova puntata di venerdì 18 dicembre e che, molti si augurano, possa portare a un provvedimento dei confronti del nuovo arrivato.