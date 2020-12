Filippo Nardi e Samantha De Grenet sono cugini? Scoop a Mattino 5

Stamattina a Mattino 5 Biagio D’Anelli ha lanciato uno scoop. Questo riguarda il rapporto tra Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Secondo l’opinionista di Federica Panicucci, i due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbero cugini alla lontana.

Entrambi infatti vantano origini nobiliari. Samantha, come riportato da Dagospia, ha raccontato di avere sangue blu solo recentemente. Per quanto riguarda invece Filippo, seppur sia vero che abbia alle spalle una famiglia nobile per via femminile, non può vantare alcun titolo. I titoli nobiliari, infatti, salvo rarissime eccezioni, non si trasmettono ai figli adottivi né agli affiliati.

Secondo Biagio D’Anelli dalla parte della bisnonna di Samantha De Grenet e quella paterna di Filippo Nardi ci sarebbero stati dei fidanzamenti molti anni fa. L’opinionista lancia come data il 1934. La notizia in studio è stata accolta con enorme stupore.

In realtà però lo scoop era stato riportato anche da Dagospia qualche giorno fa. Il sito infatti aveva spiegato come sarebbero i fatti nella realtà. La famiglia dei principi Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ai quali appartiene la nonna di Samantha e quella dei marchesi Rosselli Del Turco, parenti della nonna di Filippo Nardi, sono fra loro imparentate. Da ciò il legame tra il disc jockey e la conduttrice televisiva.

Alla discussione a Mattino 5 è intervenuta anche Arianna David che ha ribattuto a Biagio D’Anelli dicendo di conoscere Samantha De Grenet dal 1994 e di aver parlato con lei del fatto. La gieffina avrebbe di fatto smentito tutto.

Samantha De Grenet e Filippo Nardi, scompiglio al GF Vip

Intanto Filippo Nardi e Samantha De Grenet stanno già facendo parlare di sé al GF Vip. Infatti si sono già messi in linea con le dinamiche del gioco alimentando i primi screzi all’interno della Casa. Il primo scontro è avvenuto con Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli.

Infatti, durante la pulizia del bagno e degli spazi comune i due nobili si sono lamentati della sporcizia lasciata dai coinquilini nella Casa. La coppia ha fatto notare come fosse visibilmente sporca e piena di capelli qua e là. La battuta dei due ha avuto come risultato la risposta di Rosalinda, che si è dichiarata scioccata e di Pierpaolo che ha ribattuto: “Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l’ha ordinato?”.

Tra la De Grenet e la Ruta, invece, si sa che non scorre buon sangue. Maria Teresa, infatti, fin da subito ha chiarito ai nuovi arrivati le regole della Casa adottate dall’inizio dell’avventura. Filippo e Samantha hanno recepito il tutto come delle frecciatine. A questo proposito ieri in puntata Alfonso ha chiesto chiarimenti alla Ruta che ha detto di non essersi sentita spodestata ma di essere risentita per i toni usati.

Nonostante ciò, l’aria tra i concorrenti del GF Vip è sempre più tesa.