Filippo Nardi e Robbie Williams, una fidanzata in comune? Lo scoop

Nel programma di Federica Panicucci, Mattino 5, oggi se ne sono dette delle belle. Ancora sotto i riflettori la storia tra Elisabetta Gregoraci e i suoi presunti amanti. Tra questi, qualche giorno fa era spuntato anche il nome di Filippo Nardi, prossimo ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip proprio questa sera.

Circa la sua relazione, o per meglio dire la passione di una notte, avuta con l’ex moglie di Briatore, il disc jockey aveva preferito tacere per rispetto delle persone coinvolte. La stessa Elisabetta aveva chiarito la questione dopo la sua uscita dal programma. Chissà se però stavolta svelerà i dettagli su un’altra vicenda del suo passato che lo riguarda. Nardi infatti ha sempre cercato di mantenere riservatezza nella sua vita privata tanto che si sa veramente poco sui suoi flirt.

Stamattina a Mattino 5 Biagio D’Anelli ha lanciato una “bombetta internazionale”, come lui stesso l’ ha definita. In studio da Federica Panicucci ha raccontato alcuni retroscena sull’edizione 2003 del Festivalbar che riguardano proprio il disc jockey. In quel periodo Filippo Nardi lavorava dietro le quinte del backstage della trasmissione. Durante la sua esperienza – ha dichiarato D’Anelli – Filippo si trovò in un certo momento faccia a faccia con Robbie Williams.

In base al racconto dell’opinionista, i rapporti tra i due sarebbero stati tesi in quel periodo a causa di qualcosa che entrambi avevano in comune: la fidanzata. In quel frangente, infatti, Williams avrebbe riconosciuto Nardi e preso dall’impeto del momento si sarebbe scagliato contro il conduttore. A quel punto la sicurezza avrebbe cercato di fermare il cantante. La fortunata, contesa tra i due, sarebbe stata Jacqueline Hamilton-Smith.

A detta di Biagio D’Anelli la ragazza sarebbe stata in coppia con Filippo Nardi. Una volta conclusa la storia con lui si sarebbe rifugiata tra le braccia di Robbie. Quest’ultimo però aveva scoperto che la settimana prima la sua compagna stava ancora con il conduttore nostrano e quando il cantante ha partecipato al Festivalbar e ha trovato lì proprio Nardi ne avrebbe approfittato per “chiarire” la questione.

“Nardi ha importunato i Take That”, ha scherzato Biagio D’Anelli alla conclusione del suo racconto. Inoltre ha sottolineato il fatto che durante l’accaduto i due avrebbero cercato di azzuffarsi talmente tanto da costringere la sicurezza a dividerli. Probabilmente, ci fa supporre da telespettatori, per non far sfociare la cosa in qualcosa di più grave.