GF Vip Filippo Nardi: perché sarà (giustamente) cacciato senza appello

Il 51enne londinese ha battezzato il suo ingresso nel reality con una serie di frasi inascoltabili e degne di squalifica: ecco perché il reality non ha altra scelta se non la cacciata immediata

Filippo Nardi deve essere cacciato dal Grande Fratello Vip 5: non ci sono scuse che tengano e stavolta Alfonso Signorini e la sua squadra difficilmente possono trovare alibi al comportamento del 51enne di origini londinesi che ha pronunciato una serie di frasi inascoltabili e a sfondo sessista nei confronti di Maria Teresa Ruta. Non si tratta di un caso, di un’esternazione sfuggita en passant, di una imprecazione spifferata per stizza. Si è innanzi a una serie di scivoloni gravi, a cui non si può soprassedere, tantomeno ce la si può cavare con un provvedimento disciplinare temporaneo.

Ora i fatti, o meglio le parole incriminate. Dalle più ‘soft’ e prive di connotazioni sessiste ma pur comunque evitabilissime (“Io non sono medico, ma la vedo come borderline (soffre di) psicosi a momenti” – chiacchierando con Stefani Orlando), alla spregevole: “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre”. Quest’ultima è stata pronunciata mentre la giornalista dormiva con la bocca aperta e il capo poggiato sulle gambe di Pierpaolo Pretelli. Per chi non lo sapesse il termine ‘teabaggo’ si riferisce spesso (in questo caso Nardi lo ha utilizzato nell’accezione peggiore) a una pratica sessuale violenta e dileggiativa. Per i dettagli si rimanda alla pagina di Wikipedia.

Andrea Zelletta, ascoltate le dimenticabili ‘prodezze’ di Filippo, si è subito dissociato da quanto udito: “Ci eliminano, ma sei scemo?”. Ma gli sfondoni di Nardi non sono finiti qui. Infatti non sono mancate altre offese alle spalle della conduttrice. Offese sul suo aspetto fisico, vale a dire una delle forme più gravi e antipatiche di sbeffeggio. Nella fattispecie ha detto che gli viene da vomitare alla sola vista della Ruta per poi schernirla ulteriormente: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, solo la punta, ahahah”. E ancora: “La veranda sembra la piazzetta di Amsterdam, quelle due sono in sconto, quella ha più esperienza”.

Non sembra esserci altra strada percorribile per i ‘decisori’ del GF Vip, se non quella della cacciata. Una squalifica sacrosanta, senza diritto di appello né di replica. Nardi è andato abbondantemente oltre il limite. E stavolta non si tratta di una strumentalizzazione sul tema femminista, come toppo spesso avviene in tv. Si tratta semplicemente di frasi impronunciabili, fine. Capitolo chiuso!

Filippo dice che gli viene più facile vomitare (aveva già mal di stomaco) se guarda MTR ballare #gfvip pic.twitter.com/uVsZFTo1zp — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 14, 2020

Salvo Veneziano contro Filippo Nardi

Intanto sui social da ore spopola l’hashtag #squalifica riferito a Nardi. A tuonare sul gieffino è stato anche Salvo Veneziano, che lo scorso anno fu squalificato su un caso simile. Il pizzaiolo da mesi critica Signorini e il reality in quanto sostiene che avrebbe ricevuto un trattamento duro se rapportato a quello riservato ad altri concorrenti. Alla luce di ciò ha richiesto la squalifica di Filippo. Inoltre ha narrato uno spigoloso aneddoto sul londinese (si attende la versione anche del disk jockey):