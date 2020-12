Filippo Nardi attacca Antonella Elia dopo l’intervista a Verissimo

Scontro a distanza tra Filippo Nardi e Antonella Elia. La bionda soubrette ha condannato l’atteggiamento del conte al Grande Fratello Vip in un’intervista rilasciata a Verissimo e la replica del diretto interessato non si è fatta attendere. A Silvia Toffanin Antonellina si è detta disgustata per il comportamento di Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta e delle donne in generale. Un comportamento che ha poi portato l’uomo alla squalifica.

“Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”, ha fatto sapere Antonella Elia a Verissimo. Non è tardata ad arrivare via Instagram la replica dell’ormai ex concorrente del Gf Vip.

Il 51enne ha condiviso la storia di una sua fan che ha preso le sue difese. “Come può questa signora giudicare Filippo Nardi quando in diretta tv insultava Elisabetta Gregoraci etichettandola “cagna in calore2? Due pesi due misure”, si legge nel messaggio.

Dunque, è chiaro che Filippo Nardi non abbia digerito del tutto la squalifica al Grande Fratello Vip anche se ha prontamente chiesto scusa sui social network una volta tornato a casa. Una squalifica che Filippo non si aspettava: Nardi si è giustificando inizialmente ribadendo che il suo è stato solo humor.

Humor che ha però indignato tutti, a partire dal conduttore Alfonso Signorini che – insieme ai produttori del Grande Fratello Vip e a Mediaset – ha prontamente optato per la squalifica di Filippo Nardi. La seconda opportunità mancata nel giro di venti anni.

L’ex gieffino è infatti diventato noto nel 2001, quando ha partecipato alla seconda edizione Nip del reality show. All’epoca Filippo Nardi si è ritirato dopo aver minacciato duramente gli autori per la mancanza di sigarette. Al suo posto è entrato Flavio Montrucchio, che ha poi vinto il programma.

Il Grande Fratello Vip doveva essere per Filippo Nardi l’occasione giusta per farsi conoscere a distanza di tempo (anche se nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi, nella famosa edizione del canna-gate). Occasione persa. Per contratto Filippo non potrà più presenziare nello studio della trasmissione di Canale 5.

Ad oggi non è chiaro se Filippo Nardi riuscirà a rifarsi in qualche altro salotto televisivo, magari in quello di Barbara d’Urso dove è da anni opinionista. Tempo fa si è parlato addirittura di un flirt tra i due poi prontamente smentito dalla conduttrice napoletana.