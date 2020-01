Barbara d’Urso: arriva la verità su Filippo Nardi, punzecchiature con Silvia

Barbara d’Urso non stop e inedita a Verissimo: la verità sul rapporto con Filippo Nardi, stilettate reciproche con Silvia Toffanin e le parole sulle critiche di Giletti

Barbara d’Urso a ruota libera a Verissimo. La conduttrice stacanovista di Mediaset si è raccontata ampiamente a Silvia Toffanin con la quale non sono nemmeno mancate delle ironiche stilettate circa l’abbigliamento proposto. Poi spazio ai temi caldi e importanti: l’amore per i figli (che non vogliono mai finire sotto i riflettori mediatici), i retroscena sulla sua chiacchieratissima vita privata, le critiche ricevute da Massimo Giletti e i biasimi social circa le sue foto. Tutti argomenti che la d’Urso non ha scansato, ma che anzi ha affrontato di petto.

Frecciatine tra Barbara e Silvia

Pronti via: Barbara sbarca con un ventaglio, si siede e stuzzica Silvia sul maglioncino trasparente: “Ma tu sei pazza, sei trasparente!”. “Ma non si vede niente”, la replica della Toffanin. “No no si vede…”, incalza Barbara che viene a sua volta punzecchiata: “Scusa guarda come sei tu e io sono devo vestirmi da suora?”. Risate in studio. “Io sono più grande di te, tu sei ancora piccola e sei un poco poco trasparente”, la chiosa simpatica della partenopea. Inizia l’intervista: “Natale? Sono stata in Spagna con mio fratello, che abita lì, poi mi hanno raggiunto i miei figli e il loro papà. Comunque è stato un Natale felicissimo.” Silvia vuole sapere qualcosa di più sui figli. “Con i miei figli, devi sapere, che ho un accordo. Non parlare mai di loro in tv”, spiega Barbara che aggiunge che ciò le dispiace ma che preserva la loro privacy senza problemi proprio su richiesta loro. Si passa al capitolo amore. Filippo Nardi…

“Filippo Nardi? Mai un bacio”

Con Filippo Nardi c’è una storia oppure no? Il gossip si sussurra da tempo. La Toffanin consegna all’ospite una foto proprio di Nardi. “Siamo amici, non è mai successo niente e non ci siamo mai dati neanche un bacio. Saremmo anche carini insieme, ma onestamente no”, la risposta della d’Urso. Capitolo chiuso, se ne apre un altro: le critiche di Giletti sul caso Pamela Prati? “Giletti ha criticato anche te sul caso Pamela Prati. Si è accanito contro di noi che siamo sotto testata giornalistica [… ] Noi con i nostri giornalisti, su Pamela, abbiamo cercato di fare chiarezza. Sono andati in giro per tutta Italia ed Europa… Dopo settimane e grazie a loro, una delle tre, Eliana Michelazzo, ha confessato”. E ancora: “Questa gara: ‘Tu la fai meglio, tu la fai peggio…’ non mi tocca. So che la testata, non io, la testata giornalistica ha fatto un grande lavoro”. Infine le critiche social per le sue foto ritenute da alcuni troppo piccanti: “Ho alcuni anni, faccio danza, ho delle belle gambe e quindi perché no. Io mi sento a mio agio con un vestito corto e a volte con la faccia struccata”.