Antonella Elia a Verissimo: “Perché ho lasciato definitivamente Pietro”

È finita per sempre tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La bionda soubrette l’ha assicurato a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 19 dicembre 2020. Antonellina ha spiegato che l’attore non ha superato la prova a cui l’ha sottoposto dopo l’avventura finita male a Temptation Island. La Elia ha provato in tutti i modi a perdonare Delle Piane ma ha capito che la loro liaison non ha futuro.

A Silvia Toffanin Antonella Elia ha confidato:

“Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili”

La 57enne ha poi aggiunto:

“Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me”

A Verissimo Antonella Elia ha detto pure la sua sulle frasi rivoltanti che Filippo Nardi ha rivolto al Grande Fratello Vip a Maria Teresa Ruta:

“Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”

Le parole di Antonella Elia non fanno che confermare quanto si sussurra da giorni: Filippo Nardi sarà squalificato al Grande Fratello Vip. Il suo atteggiamento volgare, ai danni della Ruta e di tutte le donne in generale, hanno profondamente indignato Mediaset.

Secondo quanto trapelato a Live-Non è la d’Urso la rottura tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane non è avvenuta in maniera pacifica. Stando al racconto di una vicina di casa sarebbero addirittura intervenute le forze dell’ordine per calmare i due, che si frequentano da circa un anno.

In diretta tv l’attore non ha nascosto la propria sofferenza per questa ennesima separazione. Il 46enne Pietro sperava di riuscire a riconquistare Antonella ma non è riuscito nell’impresa. E così la Elia riparte da sola, forse più forte di prima. Delle Piane è l’ennesimo uomo sbagliato per l’opinionista tv.

Com’è noto Antonella Elia non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. Una mancata maternità che ha dato modo a Pietro Delle Piane di punzecchiare più volte la sua ex compagna. L’interprete teatrale ha poi chiesto scusa per la mancanza di tatto e sensibilità avuta a Temptation Island.

Oggi Antonella Elia è più che mai concentrata sulla sua carriera, che le ha sempre regalato grandi soddisfazioni. Nei panni di opinionista al Grande Fratello Vip ha messo d’accordo tutti – Alfonso Signorini ci aveva visto lungo – e molto probabilmente sarà riconfermata anche per la prossima stagione.