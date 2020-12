Rottura Antonella Elia e Pietro, interviene la polizia: d’Urso incalza l’attore

Poco tempo fa Antonella Elia ha reso noto di aver definitivamente chiuso la storia d’amore con l’attore Pietro Delle Piane. La torinese non ha voluto dare ulteriori dettagli sull’addio. Dettagli che sono emersi a Domenica Live nel corso della puntata del 6 dicembre 2020: nel salotto di Canale 5, Barbara d’Urso, dopo aver ascoltato l’interprete calabrese, che si è dichiarato ancora innamorato dell’ex, ha estratto una busta dal ‘cilindro’. E quel è stato scritto sulla missiva è parso fin da subito alquanto delicato.

La conduttrice napoletana ha messo al corrente Delle Piane del fatto che una donna, che abita nei pressi dell’abitazione in cui dimora Antonella, ha raccontato di aver visto la polizia intervenire proprio in casa della Elia nel momento in cui si è consumata la rottura. Pietro non ha negato il fatto, sminuendo però l’episodio. La d’Urso è apparsa per nulla convinta della versione dell’artista.

Inoltre la presentatrice in forza a Mediaset ha aggiunto che la persona che afferma di avere i filmati li “vuole vendere a una cifra enorme” e che Domenica Live ha preferito non acquistarli. Nonostante ciò ha assicurato che, assieme alla redazione, dopo previ controlli, è giunta alla conclusione che la testimonianza della donna sia veritiera.

Quindi? Cosa è davvero accaduto tra Pietro e l’opinionista del GF Vip? E perché sono dovute persino intervenire le forze dell’ordine? Delle Piane ha narrato di aver litigato con l’ex e che nella concitazione ha lanciato il cellulare della torinese in aria, provocandone la rottura. “Gli iPhone quando prendono una forte botte vanno in sos e arriva la polizia”, ha narrato. Parole su cui la d’Urso ha espresso più di un dubbio.

“Io non sono stato cacciato, c’è stata una discussione accesa ma non sono stato cacciato”, ha ribadito Pietro. E ancora:

“Tutto questo è una bolle di sapone. Poi sono arrivate le forze dell’ordine e Antonella ha detto che io me ne dovevo andare perché era arrabbiata. Tu pensa che mi sono pure fermato a parlare con gli agenti in tranquillità”.

Barbara però non ha mollato la presa chiedendo al calabrese come è possibile che la polizia rintracci una persona quando si rompe il telefono. A questo punto Delle Piane ha dato una risposta confusa: “Non so… non ricordo, forse io lo ho detto a loro…”

“Comprendi che è particolare che due persone litigano e poi arrivi la polizia?”, ha incalzato ancora la d’Urso. Alla fine Pietro ha assicurato che Antonella era si alterata ma che l’intervento della volante è stato fortuito e che sia avvenuto soltanto per un presunto sos partito inavvertitamente dal cellulare. Chissà…