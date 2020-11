Antonella Elia e Pietro si sono lasciati, l’annuncio bomba: “Sono single”

Tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è finita! Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl, durante la diretta della 21esima puntata del GF Vip 5. Seduta nel suo posto da opinionista, a fianco a Pupo, ha confessato di avere il cuore spezzato. L’appuntamento ha preso inizio proprio con questo annuncio bomba, che arriva in modo decisamente inaspettato. Alfonso Signorini ha aperto la puntata chiedendo ai suoi opinionisti come stanno. Dopo di che, ha esplicitamente domandato alla Elia novità sulla sua situazione sentimentale. Infatti, il conduttore vuole sapere come stia il cuore di Antonella. Ed ecco che, a questo punto, si è ritrovata a fare questa rivelazione improvvisa, che ha lasciato di stucco un po’ tutti.

“Sono single”, ha dichiarato apertamente Antonella, che come sempre non ha fatto troppi giri di parole. Con la sua schiettezza ha affermato che questa volta con Pietro è finita per sempre. Di fronte a questa rivelazione, Signorini ha fatto notare che si tratta di un “annuncio pazzesco”. Pupo non ha perso tempo e ha iniziato a ironizzare sul fatto, affermando di essere molto speranzoso. Pare proprio che questa volta l’addio sia definitivo per Antonella e Pietro, che avevano preso parte a una delle passate edizioni di Temptation Island Vip proprio per risolvere i loro problemi. Dopo un finale burrascoso e senza alcun lieto fine, la Elia aveva lasciato il reality delle tentazioni da sola.

Ma ecco che dopo la fine del programma, qualche settimana dopo, proprio Antonella ha fatto sapere al pubblico che la segue che stava appunto ripensando alla sua love story con Delle Piane. Pertanto, in questo modo, annunciava che stava dando un’altra possibilità a Pietro. Aveva anche preso le difese di quest’ultimo, che è stato duramente attaccato dopo la sua partecipazione al reality. Delle Piane si è sempre detto disposto a tutto pur di salvare la sua relazione e pare abbia tentato effettivamente di riconquistare il cuore di Antonella. Piano piano, il pubblico ha potuto assistere a distanza al loro riavvicinamento.

A Confidenze, la Elia aveva di recente dichiarato che Pietro le doveva sicuramente dimostrare di essere cambiato. Dunque, sembra proprio che Delle Piane non sia riuscito nel suo intento. Infatti, la Elia questa sera è apparsa abbastanza arrabbiata!