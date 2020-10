Antonella Elia e Pietro: “Oggi ci frequentiamo in modo diverso”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme dopo Temptation Island? Non proprio ma la storia continua. Dopo il brusco e chiacchierato addio nel programma di Filippo Bisciglia l’attore sta facendo il possibile per riconquistare l’opinionista del Grande Fratello Vip. Antonellina ha fatto il punto della situazione in una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenze. La Elia ha confermato che è tornata a frequentare Pietro ma in maniera assai diversa rispetto al passato. I due non convivono più e lei non ha rimesso l’anello che lui le aveva regalato prima di partecipare al format prodotto da Maria De Filippi. L’ex valletta di Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado sta aspettando un cambiamento decisivo da parte di Pietro, che l’ha fatta soffrire parecchio con i suoi discorsi sul futuro e sulla maternità mancata. A 57 anni l’ex gieffina non ha figli a differenza dell’interprete, che ha avuto un erede da una precedente relazione naufragata.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane oggi: la situazione tra i due

“Ci stiamo frequentando di nuovo ma in modo diverso. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi e la nostra storia è come se ricominciasse da capo. Visto che ho sofferto, mi deve dimostrare che è cambiato. Ammetto che Pietro esercita su di me un fascino irresistibile. Se lo guardo negli occhi mi incanto”, ha spiegato Antonella Elia a Confidenze. Già qualche settimana fa la showgirl non aveva esitato a dichiarare pubblicamente il proprio amore per Delle Piane in una diretta del Grande Fratello Vip. Al di là di tutto Antonella è dispiaciuta per non aver creato una famiglia ma ha anche ammesso di non aver mai avuto un istinto materno spiccato. La Elia ha preferito concentrarsi sulla carriera, iniziata negli anni Ottanta come protagonista di spot pubblicitari.

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si frequentano dal 2019. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune. La Elia ha ufficializzato la relazione con Pietro durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Gli scorsi mesi Delle Piane ha fatto una proposta di matrimonio alla Elia. Proposta poi sfumata dopo la fallimentare esperienza a Temptation Island, dove Antonella e Pietro si sono lasciati in malo modo. Oggi l’attore sta facendo il possibile per recuperare il suo rapporto d’amore con Antonella dopo aver compreso i suoi errori e le sue mancanze di rispetto.