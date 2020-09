Antonella Elia: “Sono ancora innamorata di Pietro”

Antonella Elia al Grande Fratello Vip torna a parlare della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. La showgirl è la prima ex concorrente del reality a prendere il posto di opinionista nel programma. Alfonso Signorini è affiancato quest’anno da Antonella e Pupo. Alla Elia chiede, nel corso della prima puntata, di dire la sua sul rapporto complicato che potrebbe esserci nella Casa tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due si rivedono dopo tanto tempo proprio all’interno del programma e qui hanno un piccolo confronto. Sono stati insieme diversi anni fa e la relazione è giunta al capolinea a causa della gelosia di Massimiliano. Non si sono lasciati in ottimi rapporti, tanto che è possibile notare il gelo nello sguardo dell’attrice quando si ritrova di fronte all’ex fidanzato. Dovranno condividere questa esperienza, Morra non perde tempo e chiede scusa in diretta ad Adua per il comportamento che ha tenuto nei suoi confronti in passato. In particolare, l’attore ammette di aver compreso i suoi errori. Di fronte a questo confronto così freddo, Antonella dice la sua: Massimiliano starebbe recitando un copione. Ed ecco che Alfonso prende la palla al balzo in studio e chiede alla Elia di parlare del suo attuale rapporto con Pietro.

Antonella Elia si sbilancia al Grande Fratello Vip: la showgirl è ancora innamorata di Pietro Delle Piane

Cosa sta accadendo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo la loro esperienza a Temptation Island Vip? La coppia ha preso parte alla passata edizione del reality, condotta da Filippo Bisciglia. La loro esperienza nel programma non è andata nel migliore dei modi, tanto che la showgirl ha scelto di prendersi del tempo per riflettere. In questi giorni ha anche dichiarato che, al momento, ha bisogno di tempo per scavare dentro se stessa. Ora, durante la sua prima puntata da opinionista, svela di essere ancora innamorata di Delle Piane: “Alfonso io di Pietro sono ancora innamorata, per questo mi sembra una farsa la loro”. Oltre ciò, la Elia afferma: “Non basta la gelosia per dirsi addio”.

Antonella Elia opinionista al GF Vip parla di Pietro e accusa Massimiliano Morra

Sembra proprio che la Elia non abbia intenzione di dire addio al suo Pietro. Semplicemente pare abbia scelto di prendersi del tempo per se stessa. Ma, come lei stessa ora dichiara, quando si ama non si può chiudere completamente una storia per gelosia. Ed è questo il motivo per cui crede che Massimiliano abbia finto durante il confronto con Adua al GF Vip.