Il figlio di Simona Ventura in ospedale: il gesto d’affetto di Biondo

Biondo scrive un messaggio a Simona Ventura dopo l’aggressione al figlio Niccolò

L’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura, ha scosso l’opinione pubblica e il mondo dello spettacolo. Tanti, tantissimi i messaggi di incoraggiamento all’erede di Stefano Bettarini, che è stato accoltellato fuori da una nota discoteca milanese mentre difendeva un amico. Tra i tanti sostenitori pure Biondo, il cantante dell’ultima edizione di Amici. Il rapper romano ha pubblicamente scritto un pensiero alla Ventura, che ha conosciuto proprio grazie al talent show di Maria De Filippi. “Prego per tuo figlio”, ha scritto Simone Baldasseroni – questo il vero nome di Biondo – su Instagram. Un piccolo, grande, gesto che sicuramente avrà fatto piacere a Super Simo.

Non solo Biondo: chi altro ha lasciato un messaggio per Niccolò Bettarini

Oltre a Biondo, nelle ultime ore altri personaggi famosi hanno speso delle parole importanti nei confronti di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Tra i tanti Morgan, che ha lavorato con la conduttrice a X Factor. “Sono sconvolto. Abbraccio Simona che è una mia amica e una fantastica mamma e prego per suo figlio”, ha scritto su Facebook l’artista. “Forza Niccolò… ti abbraccio… un abbraccio a mamma e papà“, ha invece pubblicato su Instagram Mara Venier. La nuova conduttrice di Domenica In ha litigato più di una volta con Simona Ventura ma dopo questo gesto siamo certi che le divergenze tra le due si appianeranno.

Niccolò Bettarini operato: come sta ora il figlio di Simona Ventura

Ma come sta Niccolò Bettarini? Dopo essere stato ricoverato d’urgenza, il diciannovenne è stato operato alla mano. Come fatto sapere da Stefano Bettarini, l’intervento è durato più di due ore. I medici hanno ricostruito il nervo lesionato nell’arto superiore; ora toccherà attendere i prossimi mesi per valutare l’effettivo recupero della mano.