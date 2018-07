Mara Venier, gesto per Simona Ventura e il figlio: rancori seppelliti?

Mara Venier, gesto per Simona Ventura e suo figlio Niccolò, accoltellato la scorsa notte: le vecchie ruggini tra le due conduttrici sono seppellite?

Ci sono momenti nella vita in cui tutto passa in secondo piano. Anche le vedute differenti, le ruggini e i dissapori del passato. Così dopo il tragico incidente capitato a Niccolò Bettarini (accoltellato nei pressi di un locale milanese la notte dell’1 luglio, ma fortunatamente fuori pericolo di vita), Mara Venier ha scritto un post sui social, ‘abbracciando’ Simona Ventura con cui negli ultimi tempi ha avuto un rapporto non certo idilliaco. Per questo il gesto ha assunto un’ulteriore sfumatura positiva, raccogliendo infatti molti plausi e complimenti da parte dei tantissimi follower che seguono le due conduttrici.

Simona Ventura: le parole di Mara Venier dopo il tragico evento capitato a Niccolò Bettarini

“Forza Niccolò… ti abbraccio… un abbraccio a mamma e papà“. Questo il messaggio che Mara Venier ha affidato al proprio profilo Instagram. La dedica è stata messa a corredo di una foto del 19enne e di Simona Ventura e Stefano Bettarini. L’augurio è quello che le due vip, da questo gesto, possano ricominciare a ricucire l’intesa perduta. Ricordiamo che i rapporti tra Zia Mara e Super Simo si sono incrinati qualche anno fa per motivi non del tutto chiariti all’opinione pubblica. Quel che è certo è che prima sono state molto amiche, poi qualcosa si è rotto. Inoltre le due sono unite da un rapporto di ‘parentela’: la Venier è infatti sposata con Nicola Carraro, il cui figlio Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò, è l’attuale compagno della Ventura.

Stefano Bettarini e Simona Ventura: il comunicato stampa sulle condizioni del figlio

Per quanto invece riguarda la vicenda Niccolò Bettarini dopo il grande spavento tutto si sta incardinando per il verso giusto. Sia il padre Stefano sia la madre Simona nel tardo pomeriggio di ieri hanno infatti diramato un comunicato stampa in cui hanno tranquillizzato tutti, spiegando che nonostante le 11 coltellate il figlio è fuori pericolo di vita e dovrebbe rimettersi presto. Inoltre hanno espresso l’augurio che sia presto fatta giustizia per un episodio così increscioso. Lo stesso concetto è stato ribadito di nuovo dall’ex calciatore via social: “Ora chi ha sbagliato paghi”.