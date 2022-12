Striscia la notizia apre un caso su Jolanda, la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini. Il TG satirico ne parla nella puntata in onda questo lunedì 19 dicembre 2022, con Ezio Greggio che ha parlato di quanto accaduto negli ultimi giorni sui social network, che ha commesso moltissime persone. La giovane Jolanda si è lasciata andare a uno sfogo su TikTok, durante il quale ha parlato dei terribili insulti che riceve da parte degli hater.

La figlia di Ambra e Renga ha commosso tutti, anche i suoi genitori, che si sono complimentati con lei. In effetti, Jolanda con la sua genuinità e il suo sorriso è riuscito a diffondere un messaggio che potrebbe aiutare tanti giovani come lei a trovare la strada giusta per affrontare le offese gratuite. Le sue parole hanno fatto il giro del web e, come accade poche volte sui social network, sta passando un bel messaggio.

Dietro la lezione che Jolanda dà ai suoi hater ci potrebbe essere altro? A lanciare questa ipotesi ci pensa Striscia la notizia. Ezio Greggio fa subito notare che oltre i messaggi positivi ci sono stati anche quelli negativi, attraverso cui qualche utente si dice sospettoso. In particolare, il TG satirico di Canale 5 vorrebbe scoprire se dietro lo sfogo della figlia di Francesco Renga e Ambra c’è una tattica legata proprio ai social network.

“Le dichiarazioni di Jolanda, ragazza per altro molto carina, hanno ricevuto una moltitudine di commenti entusiastici. Ma fra gli adoranti della figlia d’arte c’è anche chi si chiede se non si tratti del solito e collaudato format del ruolo redditizio della vittima e se la deliziosa Jolanda non stia studiando da influencer?”

A questo punto, Striscia la notizia fa presente che Jolanda starebbe già lavorando come testimonial di un brand: “Come dimostrano le immagini che la ritraggono testimonial dei gioielli del brand La Petite Story”. Anche se questo non vuol dire assolutamente nulla. Detto ciò, il TG satirico non si ferma qui, ma apre un sondaggio per i telespettatori che vorrebbero dire la loro.

“Noi ovviamente non sappiamo la risposta, e per questo chiediamo al pubblico: non è che questa è tutta un’operazione commerciale per lanciare Jolanda come influencer e attraverso di lei riabilitare l’immagine della mamma Ambra dopo i guai dell’incendio a Stromboli e della casa in affitto a Milano?”

Il TG satirico si riferisce all’incendio avvenuto sul set di una nuova fiction Rai a Stromboli in cui recita proprio Ambra. Oltre questo, di recente, la Angiolini è finita al centro delle polemiche per via delle accuse lanciate da Giampaolo Pazzini e Silvia Slitti.

Sul situo ufficiale di Striscia la notizia è possibile trovare la sezione dedicata al sondaggio: Quella di Jolanda è un’operazione commerciale? Sì o No?. I telespettatori potranno esprimere la loro opinione al riguardo e, nel corso della puntata che andrà in onda domani, Ezio Greggio rivelerà qual è il risultato di questo quesito: “Mi raccomando rispondete al sondaggio, domani vi daremo i risultati”.