Ambra fa i bagagli, via dalla casa di Pazzini: dettagli e retroscena

Ambra Angiolini ha liberato la casa di Giampaolo Pazzini e Silvia Slitti. Quest’ultima ha portato la vicenda alla ribalta nelle passate settimane, puntando duramente il dito contro il giudice di X Factor. L’accusa era di non liberare la casa che ha preso in affitto dai coniugi Pazzini a Milano. I legali di Ambra invece avevano rispedito le accuse al mittente e aveva parlato invece di azioni lesive della privacy e dell’onorabilità dell’attrice. Eppure aver portato il caso sotto i riflettori ha fatto sì che Silvia Slitti rientrasse in possesso della sua casa, a quanto pare.

The Pipol ha svelato poco fa il retroscena in esclusiva. Ambra ha lasciato la casa di Silvia Slitti e Pazzini, che da pochi giorni hanno potuto rimettere piede nella loro abitazione. Si è conclusa così la vicenda che ha portato persino Valerio Staffelli a consegnare un tapiro alla coppia. Intervenendo a Striscia la Notizia Silvia Slitti aveva raccontato di essere costretta ad andare in hotel quando era a Milano per lavoro, pur avendo una casa che doveva essere liberata entro giugno 2022.

Inoltre Pazzini aveva svelato che il contratto di affitto era a nome di Massimiliano Allegri, e non sa cosa sia successo dopo la rottura con Ambra. Tuttavia la coppia stessa, sempre ai microfoni di Striscia, aveva ammesso di aver ricevuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato. Erano i primi giorni di novembre quando Staffelli aveva raggiunto la coppia e pare che quelle rassicurazioni abbiano trovato oggi riscontro nella realtà.

Ambra ha lasciato casa Pazzini in questi giorni, quindi dopo circa cinque mesi rispetto ai termini previsti dal contratto. L’affitto era partito nel 2021 e scadeva a giugno di quest’anno. Silvia Slitti si era affidata ai social per sfogarsi e raccontare che casa sua fosse di fatto occupata. Tutto pare essersi concluso oggi con la liberazione dell’appartamento da parte del giudice di X Factor. Staffelli tornerà dalla coppia per scoprire come sono andate le cose? Oppure i coniugi Pazzini interverranno sui social per confermare il tutto, e magari fornire qualche dettaglio in più? Per il momento tutto tace.