Striscia, Tapiro a Slitti e Pazzini: sviluppi sul caso Ambra Angiolini

Stasera, giovedì 3 novembre 2022, Striscia la Notizia manderà in onda il servizio di Valerio Staffelli, che consegna il Tapiro d’oro a Silvia Slitti e all’ex calciatore Giampaolo Pazzini. La coppia viene attapirata dopo il caso scoppiato su Ambra Angiolini. Quest’ultima, attuale coach di X Factor, avrebbe occupato la casa di Slitti a Milano. Nelle scorse settimane, l’attrice è inevitabilmente finita al centro di un caos mediatico proprio per via delle accuse lanciate dalla moglie dell’ex calciatore Pazzini.

Pare che Ambra sia rimasta nell’appartamento milanese, che in passato le era stato gentilmente prestato dalla Slitti, quando ancora stava con Massimiliano Allegri. Ma la Angiolini starebbe attualmente occupando la casa senza il consenso dell’effettiva proprietaria. Di recente, Silvia Slitti è tornata sull’argomento, restando ferma nella sua posizione e continuando a lanciare forti accuse all’attrice. Sembra, però, che questi continui interventi pubblici non abbiano portato in alcun modo Ambra a fare un passo indietro. Almeno questo sempre secondo quanto dichiara la Slitti.

Scendendo nel dettaglio, l’accordo pare prevedesse che la Angiolini lasciasse la casa in questione entro il mese di giugno 2022. Invece, starebbe ancora vivendo sotto quel tetto. Valerio Staffelli di Striscia la Notizia raggiunge così Silvia e il calciatore Giampaolo Pazzini, i quali sono sposati dall’anno 2018. La Slitti prende la palla al balzo per spiegare sotto le luci dei riflettori cosa sta accadendo.

“Lei cantava ‘se prometto poi mantengo’, ma evidentemente era una promessa senza data”, afferma con ironia la moglie di Pazzini. Non finisce qui, perché Silvia Slitti racconta di essere stata costretta a trasferirsi con tutta la sua famiglia a Forte dei Marmi, mentre il figlio ha dovuto cambiare scuola. “Quando devo venire a Milano per lavoro devo andare a dormire in albergo”, spiega ancora.

A questo punto, però, la domanda di Staffelli sorge spontanea: “Ma almeno paga?”. Un po’ tutti coloro che stanno seguendo il caso legato all’appartamento milanese che Angiolini starebbe occupando se la sono posta. A questa domanda dà una risposta Giampaolo Pazzini, il quale si ritrova a dover citare Massimiliano Allegri, visto che il contratto pare fosse stato accordato con lui.

“Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta”

La speranza della coppia è, dunque, di poter rimettere piede dentro l’abitazione. Ma Ambra Angiolini questa volta deciderà di parlare per spiegare il suo punto di vista sulla questione? Non resta che attendere.