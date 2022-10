“Ambra Angiolini non ha vergogna: folle, è ancora a casa nostra”

La conduttrice nuovamente sotto accusa per un appartamento che avrebbe a quanto pare occupato in maniera abusiva, l’occasione è nata sulla scia dela conferenza stampa di X Factor 2022

Si ritorna a parlare dell’incredibile caso della casa che Ambra Angiolini avrebbe (il condizionale in questo caso è d’obbligo) occupato ai danni di Silvia Slitti. L’occasione è nata pochissime ore fa alla luce della conferenza stampa di X Factor 2022, dove l’ex moglie di Francesco Renga è attualmente impegnata in veste di giudice.

Vale la pena a questo punto fare un passo indietro per ricostruire la vicenda. Nelle scorse settimane, Ambra è finita al centro delle accuse della Slitti, che ha puntato il dito contro l’attrice romana per aver in buona sostanza approfittato della sua disponibilità e gentilezza. Stando al racconto della moglie dell’ex giocatore di calcio Giampaolo Pazzin, Ambra sarebbe rimasta nell’appartamento milanese che le era stato gentilmente prestato mentre stava ancora con Allegri molto più tempo rispetto agli accordi.

In un primo momento, secondo gli accordi, Ambra avrebbe dovuto vivere nella casa per soli 10 mesi. Tuttavia, la ex Non è la Rai sarebbe poi rimasta ben più a lungo e sarebbe ancora lì, senza alcuna intenzione di abbandonare quelle quattro mura. L’accusa “formale” la Slitti l’aveva fatta a Selvaggia Lucarelli, raccontando l’assurda vicenda per filo e per segno in un’intervista.

Una situazione talmente complessa e delicata che le rispettive parti hanno dovuto fare affidamento a dei legali per dirimere la questione. Gli avvocati di Ambra, lo scorso settembre, avevano dichiarato che le accuse nei suoi confronti erano lesive della sua privacy e della sua onorabilità, negando ovviamente qualunque illazione in merito.

La vicenda sembrava essersi già conclusa, ma nelle scorse ore ci sono stati nuovi sviluppi, proprio alla luce dell’incontro che Ambra ha avuto con i giornalisti a pochi giorni dalla fase dei live del talent di Sky Uno.

Nuove accuse di Silvia Slitti ad Ambra

La Angiolini ha avuto la possibilità di commentare in conferenza stampa la scelta della Ministra dell’Università Anna Maria Bernini di inserire nelle sue Instagram Stories il pezzo “T’appartengo” durante il giuramento dei Ministri del Governo Meloni. A proposito, Ambra ha dichiarato, fra il serio e il faceto: “Mi è dispiaciuto non aver messo gli avvocati da piccola per avere dei soldi da quella canzone perché continuano ad usarla tutti ed è interessante. Potevo comprarmi delle case per esempio.”

Apriti cielo! Le frasi della giudice di X Factor 2022 hanno scatenato le ire della Slitti che su Instagram Stories ha tuonato con queste parole: “Senza parole. Era meglio, così magari non stava a casa nostra” riferendosi in particolare alla parte in cui Ambra ha ironizzato, quasi sicuramente consapevolmente, sul potersi comprare “delle casa!”. Quando un utente le ha poi chiesto se Ambra stesse ancora “occupando” la casa, la Slitti ha replicato: “Sì, è ancora a casa nostra. Sì, è una situazione folle. Sì, è la verità. E sì, non ha vergogna”. Che storia assurda!