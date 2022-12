Ambra e Renga, figlia dà una lezione agli hater: il video è toccante

Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, dà una bella lezione ai leoni da tastiera e, intanto, riesce anche a commuovere gran parte del web. Il tutto è accaduto su Tik Tok, dove la primogenita della coach di X Factor 2022 si è lasciata andare a uno commovente sfogo. Senza peli sulla lingua e con tutta la sua sincerità, la neo 18enne non teme nessuno e racconta come significa essere la figlia di quando viviamo in un mondo in cui c’è spazio anche per la cattiveria. Jolanda si scaglia contro chi il giorno non ha di meglio da fare che insultarla gratuitamente dietro lo schermo di un dispositivo, usando una tastiera.

Queste persone sanno che possono fare male a chi riceve tali insulti. E probabilmente è proprio questo che li spinge a usare così tanta crudeltà nei confronti di una ragazza, che si è ritrovata anche a dover dare una risposta. Attraverso il video su TikTok, la figlia di Ambra e Renga si lascia andare a questo sfogo, con cui riesce a bacchettare i suoi hater.

“Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. ‘Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte… Tutto brutto”

Queste le prime parole di Jolanda, che non si nasconde e si svela con tutta onestà sui social network, proprio dove riceve queste offese. Nessuno merita di essere offeso così gratuitamente, ma va sottolineato che comunque la figlia di Ambra e Francesco Renga è tutt’altro che brutta, anzi. Ma lo scopo dei leoni da tastiera è sempre quello: colpire.

“Devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato importanza alle parole di queste persone. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano”

Ciò che vorrebbe fare Jolanda è migliorare il mondo. Pertanto, è felice di ciò che ogni giorno cerca di fare qualcosa per raggiungere questo scopo, dando sempre il massimo. Nella vita crede che le cose più importanti siano “quelle che non si possono vedere”. Per questo motivo, tiene molto di più alla sua anima che alla sua faccia. “Perché non resterà per sempre. Invece, il mio cuore e la mia anima dovranno restare belli e puliti”, afferma la figlia della Angiolini.

Se la cosa peggiore che le viene detta è che è brutta, allora può stare tranquilla: “Di certo non si può dire di me che sono cattiva o egoista”. Un discorso maturo e di una persona consapevole di ciò che conta davvero nella vita. Una bella lezione quella che dà ai leoni da tastiera e c’è anche un buon consiglio perché si ritrova a dover subire offese e insulti.

“Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una lue diversa. Le persone gentili sono belle per davvero. Non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi, anzi rendetela un punto di forza”

Un discorso profondo, che annienta alla grande chi cerca di affossarla offendendola. Qualche tempo fa, Jolanda si era fatta notare sui social network, quando decise di difendere pubblicamente sua madre Ambra Angiolini, che si stava separando dal suo compagno, Massimiliano Allegri. Mamma e figlia hanno poi emozionato il web con un tatuaggio speciale!