Ferragni versione Joker in copertina: arriva la difesa di Fedez

Chiara Ferragni ancora una volta al centro delle polemiche. Questa mattina, L’Espresso ha rilasciato la copertina del suo nuovo numero, in cui appare una Chiara Ferragni versione “Joker“. Il settimanale ha voluto fare un’inchiesta approfondita sul caso Ferragni e su ciò che si nasconde dietro le società e l’impero costruito dall’influencer. E, per lanciare il pezzo, hanno scelto di travestire l’imprenditrice digitale da clown, scatenando una forte polemica. In tanti sono scesi in difesa di Chiara, parlando addirittura di violenza e tirando in ballo temi come il femminismo. Difatti, il giornale sarà disponibile in tutte le edicole proprio a partire da domani, 8 marzo, giornata internazionale delle donne.

D’altro canto, c’è anche chi ha contestato questa difesa. Molti hanno infatti puntualizzato che Chiara Ferragni non è sicuramente la prima ad essere “vittima” di questo tipo di copertine. Da anni, L’Espresso è solito usare questo tipo di satira nei confronti di politici o personaggi di una certa importanza come Giorgia Meloni, Donald Trump o Silvio Berlusconi. Insomma, le opinioni si sono ampiamente divise su questa vicenda. Adesso, in difesa della Ferragni è arrivato anche suo marito Fedez. Sebbene i due stiano attraversando un momenti di grande crisi, tanto da parlare di divorzio, il rapper ha voluto comunque mostrare supporto a colei che è stata al suo fianco per gli ultimi 8 anni della sua vita.

Poco fa, Fedez ha pubblicato una storia del nuovo editore settimanale de L’Espresso, Donato Ammaturo, con lo stesso trucco da Joker riservato per la moglie. “A quando una bella indagine sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”, ha scritto a corredo della foto, aggiungendo anche una sua vecchia canzone in duetto con J-Ax intitolata “Pieno di stro**i”. Il cantante si è scagliato pesantemente contro il giornale, invitandoli in questo modo ad indagare prima di tutto con i propri collaboratori prima di denigrare la madre dei suoi figli.

Come già raccontato dalla Ferragni nella sua intervista a Che Tempo Che Fa, i “Ferragnez” continuano ad essere in contatto e sono ancora uniti da un profondo affetto sia in nome dei tanti anni vissuti insieme sia per il bene dei loro due figli, Leone e Vittoria. Al momento, la loro situazione matrimoniale continua ad essere in bilico, ma questo non ha sicuramente fermato Fedez dal difendere Chiara e far sentire la propria voce in suo supporto.