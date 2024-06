Ferragni-Fedez: vacanze nello stesso luogo. Caso o vicinanza?

Con l’arrivo dell’estate, Chiara Ferragni ha deciso di concedersi un weekend fuori porta. Nei suoi ultimi aggiornamenti pubblicati su Instagram, l’influencer ha fatto sapere ai proprio followers di trovarsi in Versilia. Poche ore dopo però, anche qualcun altro ha condiviso sui social delle foto scattate nello stesso luogo: si tratta proprio del suo ex marito Fedez.

Chiara Ferragni appare raggiante nei nuovi scatti condivisi su Instagram. Dopo aver pubblicato post e video che nascondevano vere e proprio frecciatine rivolte a Fedez, ora l’imprenditrice digitale scappa da Milano, destinazione Toscana.

La location scelta dall’influencer per questo primo weekend dai sapori estivi è Forte dei Marmi, una meta in cui Chiara è solita recarsi con l’arrivo della bella stagione. L’imprenditrice si trova in compagnia di amici, tra cui il responsabile della comunicazione di Moschino Andrea Caravita.

La notizia però, è che anche Fedez si trova nella stessa città. Il rapper dopo essersi esibito ieri sera a Roma con la nuova canzone Sexy Shop – in cui non si è risparmiato sull’ex moglie – è da poco arrivato a Forte dei Marmi e lo ha comunicato sui social attraverso una storia Instagram.

Vacanze a Forte dei Marmi da separati

Vedendo le foto pubblicate dai Ferragn-ex, in molti si sono chiesti subito se il weekend a Forte dei Marmi sia una coincidenza o qualcosa di più. La risposta arriva presto da Deianira Marzano. L’esperta di gossip dopo aver ricevuto un dm da un suo follower ha prontamente messo in chiaro la situazione: l’ex coppia si trova sì nella stessa città, ma ognuno sta passando il weekend con compagnie diverse.

Possiamo allora dire che la coppia scoppia ma le abitudini restano. Come sappiamo infatti, i Ferragnez erano soliti recarsi proprio in Versilia ogni anno in questo esatto periodo. Anche stavolta, seppur separati, i due non hanno mancato “l’appuntamento”.

Mentre però, guardando le foto, sembra che Chiara abbia scelto di soggiornare nello stesso hotel in cui si recava con marito e figli – l’Augustus Hotel Resort, per quanto riguarda Fedez la location è, per ovvie ragioni, diversa: il rapper si trova al Gran Hotel Imperiale di Forte dei Marmi.

Flirt Fedez-Violeta Toloba: lei smentisce

Attualmente non sappiamo se Fedez abbia scelto di passare il weekend del 2 giugno da solo o in compagnia. Magari il rapper si rilasserà insieme alla sua nuova fiamma Garance Authié, o con il suo gruppo di amici, di cui – a quanto pare – fa parte anche Violeta Toloba, la modella spagnola con cui il cantante è stato fotografato in discoteca a Montecarlo.

A proposito di quest’ultimo rumor, la Toloba ha appena smentito il presunto flirt con Fedez, spiegando alla rivista spagnola HOLA che i due sono solo amici: