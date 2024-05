Fedez, nuova canzone: dissing su amiche di Chiara, a lei ‘consigli’

E’ uscito a mezzanotte del 31 maggio il nuovo attesissimo singolo di Fedez insieme al collega Emis Killa. Tutti si aspettavano che si trattasse di una revenge song contro la sua ex Chiara Ferragni ma così non è stato. Sebbene la canzone sia un evidente riferimento all’influencer e alla fine della loro storia, difatti, il rapper si è limitato a darle qualche suggerimento. Meno gentile, invece, è stato nei confronti delle sue amiche verso le quali c’è stato un dissing. Capiamo meglio che cosa ha detto e di che parla la canzone.

In alcune barre della canzone sono evidenti i riferimenti alla fine del suo matrimonio con Ferragni.

In particolare si legge nel testo:

Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva. Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita.

Insomma il cantante ce l’ha chiaramente con alcune amiche della sua ex ed in molti si sono domandati di chi potrebbe trattarsi. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha preferito non fare nomi. Nonostante ciò alcuni fan della ormai ex coppia hanno fatto qualche speculazione su chi potrebbero essere basandosi sulle ragazze comparse recentemente nelle storie pubblicate da Chiara sul suo profilo Instagram ufficiale.

Intanto il video del release party di “Sexy Shop” sta facendo il giro del web. Nello specifico nel filmato si sente Fedez parlare di Ferragni e rivolgersi a chi era presente alla festa spiegando perché la canzone non è stata una revenge song come ci si aspettava.

In particolare queste sono state le sue parole relative all’ex:

Io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi dispiace non aver accontentato le aspettative.

Insomma nonostante le frecciatine degli ultimi giorni e l’aver voltato evidentemente pagina, Fedez sembra comunque provare qualcosa verso Chiara, se non sentimenti almeno rispetto.