Fedez, su Wikipedia: “È entrato nella storia” ma viene sbugiardato

La festa organizzata da Fedez a Porto Cervo sta continuando a far discutere! Il rapper ormai è totalmente preso dalla sua nuova vita da single, tra sfarzi, ville e nuove fiamme che ha perso un po’ di vista l’umiltà. Dopo il famoso after party improvvisato si è mostrato commosso sui social, certo di aver fatto in qualche modo la storia della Costa Smeralda. Wikipedia, l’enciclopedia online più famosa al mondo, avvalora il suo traguardo, dedicandogli un paragrafo proprio nella pagina della Costa Smeralda. Ma secondo qualcuno, gatta ci cova, e quel qualcuno chi altri può essere se non Selvaggia Lucarelli?

Ripercorriamo velocemente le tappe di questa festa ”storica”: il 13 Agosto Fedez era atteso per un dj set ad un festival calabrese, i fan erano già sul posto, tutto era pronto e all’ultimo minuto salta tutto. Tutti coloro che aspettavano Federico Lucia per scatenarsi sono rimasti a bocca asciutta senza spiegazione. Subito si è pensato a qualche problema di salute, dato che ultimamente, forse complice lo stile di vita, ormai il rapper è abbonato ai ricoveri in ospedale (l’ultimo a causa di un’intossicazione alimentare). Macché problemi di salute! Fedez ha saltato l’ospitata in Calabria e senza comunicare niente ai fan che lo aspettavano, ha organizzato una festa nella sua villa in Costa Smeralda. Festa organizzata dice lui in 4 ore, totalmente improvvisata e che poi ha fatto la storia. Un after party super affollato andato avanti tutta la notte tra musica a palla e cocktail della marca sponsorizzata dal rapper.

Wikipedia: “Il rapper Fedez fa la storia della Costa Smeralda” ma sarà così?

C’erano proprio tutti a questa festa, oltre agli amici della sua nuova cerchia e le ragazze con cui è stato paparazzato, ha fatto ritorno anche Garance Authié. Proprio il giorno della festa, la bella francese con cui ormai sembravano finiti i giochi, ha postato su Instagram di star volando a Porto Cervo. Quindi insomma, tanto improvvisata questa festa non sembra! Fedez all’alba, quando è terminato il party ha fatto una dedica commossa alla sua assistente personale, Eleonora Sesana, ringraziandola per essere sempre al suo fianco e per aver realizzato con lui questo sogno. Talmente storica questa festa che anche Wikipedia l’ha citata nella pagina dedicata alla Costa Smeralda. Secondo l‘enciclopedia online, Porto Cervo è entrata nella storia grazie alla festa di Fedez, ma qualcosa non torna. Qualcuno ha messo in dubbio sia la veridicità dell’articolo che la festa stessa.

Il primo ad avere dei dubbi sull’organizzazione dell’after party è stato Gabriele Parpiglia, che ha posto l’attenzione su alcuni dettagli tecnici cruciali. Secondo il giornalista, non ci sarebbero stati proprio tutti i permessi per una festa di quel calibro e soprattutto è impossibile che sia stata organizzata in sole 4 ore, tra dj set, catering, biglietti ecc.; per Parpiglia bisognerebbe indagare. E poi c’è la surreale questione di Wikipedia. Ma sarà possibile che una fonte di informazione riporti che Porto Cervo è entrata nella storia per una festa? Sembra assurdo, no? Infatti è noto che chiunque possa modificare le pagine di Wikipedia a piacimento, riportando fake news o aneddoti surreali. Che sia stato Fedez stesso a volersi vantare del suo impegno al punto di ”inciderlo nella pietra” dell’enciclopedia? Secondo Selvaggia Lucarelli sì. Che sia stato un suo amico del giro, un suo fan sfegatato o lui stesso, ci pare un po’ troppo ora voler far passare una festa come momento storico. Manco fosse stato il festival di Woodstock!