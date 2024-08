Fedez rompe il silenzio sul ricovero: la verità (qualcosa non torna)

A poche ore dalla notizia del suo ricovero, Fedez ha rotto il silenzio sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni. Dopo gli ultimi ricoveri a causa delle emorragie interne, molti sostenitori del rapper di Rozzano si sono preoccupati, ma questo ricovero non sembra essere colpa di un’emorragia.

Federico Lucia si trovava in volo quando ha avvertito un malore, prontamente ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi, ha passato la notte in codice rosso. Subito hanno iniziato a girare voci sui motivi del ricovero: ancora un’emorragia interna o qualcos’altro? La mamma dell’ex signore Ferragni, Annamaria Berrinzaghi, ha rivelato a RTL 102.5 la verità sulle condizioni del figlio. Un‘intossicazione alimentare, questo dice Berrinzaghi. A quanto pare Federico a cena ha mangiato dei funghi che non erano della miglior qualità e a questo è dovuto il malore. Ma sui social non sono convinti di questa versione.

Fedez, come sta davvero: il comunicato e i dubbi

La scorsa notte Fedez ha fatto serata con alcuni amici, tra cui Taylor Mega con cui si dice ci sia un flirt in corso , poi durante il volo che doveva condurlo a Gallipoli, dove era prevista una sua esibizione, ha accusato il malore che ha portato al ricovero. Su Instagram, il rapper non ha spiegato le vere ragioni del ricovero, ma ha ringraziato lo staff dell’ospedale e ha rassicurato i fan dicendo di stare meglio. Meglio, ma non bene abbastanza da venir dimesso. Con rammarico, ha dovuto annullare la serata di stasera a Gallipoli. Nessuna conferma o smentita sull’intossicazione alimentare da funghi. Sui social molti hanno iniziato ad avere dei dubbi su questa versione: certo, Federico proviene già da una condizione di fragilità che peggiorerebbe un caso di avvelenamento, ma secondo Alessandro Rosica la verità è un’altra. Le sue fonti presenti alla serata di ieri, avrebbero smentito categoricamente la presenza dei funghi nel menù. Funghi, che essendo pure fuori stagione non sarebbero comunque stati eccellenti.

Se dovesse essere la verità, non sorprenderebbe comunque che Fedez, con la sua condizione pregressa, abbia accusato l’intossicazione. Vero però è che nessun altro presente alla cena sia stato male. Secondo Rosica si tratterebbe di un venerdì di bagordi finito male, il ché non sarebbe niente di grave se non fosse appunto per la fragilità di Federico. Sia i fan che i detrattori si chiedono perché Fedez non si riposi, il suo nuovo stile di vita da single è pesante per chi ha subito un’operazione importante come lui. Quello che sorprende molti è anche il totale silenzio, quasi ‘menefreghismo’ di Chiara Ferragni. Certo, i due stanno divorziando, ma Federico è comunque il papà dei suoi bimbi e restare in silenzio in questi momenti non è il massimo.