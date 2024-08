Fedez, nuovo ricovero d’urgenza. La nota dello staff e come sta

Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Fedez. Il rapper originario di Rozzano nelle ultime ore è stato nuovamente ricoverato in seguito a un malore avuto mentre si trovava a bordo del suo jet privato. Fedez si stava infatti recando a Gallipoli per prendere parte a un evento nella famosa discoteca Praja ma, a causa dell’improvviso malore, è stato costretto a un ricovero d’urgenza in Puglia. Le informazioni sulle sue condizioni sono pervenute direttamente dallo staff che, attraverso una breve story sul profilo Instagram del rapper, ha voluto aggiornare i fans e informare loro della cancellazione della serata.

Poco fa, l’Asl di Brindisi ha comunicato che Fedez è stato sottoposto a un prelievo di sangue e una terapia a base di antidolorifici e che, alle 3.51 di questa notte, è stato dimesso.

“Purtroppo durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene. È stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati degli esami. Per questo motivo, questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.

Questo il comunicato che lo staff di Fedez ha voluto divulgare sui profili social del rapper. Parole che hanno preoccupato, e non poco, i fans che si stanno chiedendo come stia. Nel corso dell’ultimo ricovero in ospedale, avvenuto a inizio luglio, era stato lo stesso Fedez ad avvertire i suoi fans sulle sue condizioni di salute. Ora invece, il fatto che il rapper non si sia fatto vedere o sentire e che ci abbia pensato lo staff a pubblicare gli aggiornamenti, ha fatto preoccupare e pensare che, probabilmente, le condizioni del rapper potessero essere più gravi di quello che si potesse pensare.

Al momento, l’unica cosa certa è che Fedez è stato dimesso dall’ospedale. I fans però, aspettano degli aggiornamenti da parte dello stesso rapper.

I messaggi di incoraggiamento dei fans Nel frattempo, i fans del rapper si sono riversati sui social, in particolare X e Instagram, per fare i migliori auguri di pronta guarigione al loro idolo: “Forza Federico non mollare, dai una pausa al tuo corpo. Hai bisogno di rigenerarti rallenta un po’ la tua vita”, “Forza Fede, goditi il mare ma non fare pugilato, in questo periodo sei delicatino!”, sono solo alcuni dei messaggi di incoraggiamento scritti dai fans del rapper. Come spesso accade in queste occasioni, ci sono stati anche alcuni utenti che hanno criticato il rapper eia suo stile di vita dell’ultimo periodo, sostenendo che possa essere proprio questo il motivo dei tanti ricoveri: “Mi sorprende anche che non molto tempo fa fosse già uscito dall’ospedale a causa di gravi problemi di salute e pochi giorni dopo avesse ricominciato a fare spettacoli, feste e sport“. Le critiche a Chiara Ferragni e Garance Authiè Tanti poi non hanno risparmiato critiche nemmeno nei confronti di Chiara Ferragni. L’ex moglie del rapper attualmente è in vacanza in Grecia e con lei ci sono anche i due figli, Leone e Vittoria. A essere sotto attacco è infatti l’atteggiamento dell’influencer, tacciata di non avere rispetto delle condizioni di salute dell’ex marito e di continuare a postare fotografie e momenti di spensieratezza sui social quando, il padre dei suoi figli, si trova in ospedale. “Assurdo come Fedez stia male e la Ferragni continui a postare come se non fosse nulla, dopo tanto amore, esperienze condivise e dei figli come si può far finta che vada tutto bene davanti a una situazione del genere?” è solo uno dei tanti commenti riservati all‘influencer cremonese. C’è però da specificare che, le immagini citate sono state postate prima della mezzanotte, quando forse, Chiara non sapeva ancora nulla del ricovero dell’ex marito. Infine, non sono mancati attacchi anche alla probabile nuova fiamma del rapper, Garance Authié: “Intanto tale Garance ci tiene a far sapere a Fedez e a tutti noi che va in giro all’alba mentre lui è ricoverato in codice rosso. Smettetela di parlare di fidanzata grazie che questa andrebbe messa nel dimenticatoio come altre”. Gli ultimi ricoveri e i problemi di salute