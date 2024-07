Fedez, nuovo ricovero e tuoni su Ferragni: “È lo schifo accumulato”

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, è stato nuovamente ricoverato a causa di una emorragia interna. Lo ha reso noto lo stesso cantante attraverso una storia pubblicata su Instagram in cui si è immortalato sdraiato su un lettino d’ospedale. In una seconda Stories il cantante ha anche attaccato indirettamente l’ex moglie Chiara Ferragni, divulgando una strofa inedita scritta la sera precedente al malore.

“Sono tipo Dj Khaled quando dice “Another One”, ma con le emorragie interne”. Così Fedez nella mattinata di giovedì 11 luglio, a commento dello scatto attraverso cui ha fatto sapere di essere ricoverato. Il tono scherzoso ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Il problema di salute c’è, ma dovrebbe essere superabile. A colpire anche il secondo messaggio diffuso dall’artista: “Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso, ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”.

Fedez ha sottolineato di aver scritto la strofa poche ore prima del manifestarsi dell’emorragia, sottolineando la bizzarra coincidenza. Chiara Ferragni non è stata nominata direttamente, ma non ci vuole un genio per capire che le parole pensate e messe nero su bianco dal rapper si riferiscano a lei. Da un lato sostiene di aver amato molto l’ex moglie, dall’altro si avventura in una sorta di accusa. Quando dice che i buchi allo stomaco sono frutto dello “schifo” che ha accumulato, si capisce rapidamente il suo ragionamento. Non c’è molto da interpretare.



Fedez e il gossip: finita con Garance, ora c’è Sveva

Prima del ricovero il cantante è stato braccato dal gossip. Il magazine Chi ha diffuso nelle scorse ore delle fotografie in cui è stato immortalato ad amoreggiare in Puglia con una ventenne mora di nome Sveva. La ragazza studia interior design al Policlinico di Milano e non è chiaro come abbia conosciuto il rapper.

Le foto pubblicate dal settimanale sanciscono anche la fine della liaison che Federico Lucia ha intrattenuto con la modella francese ventenne Garance Authié, la prima donna con cui si è mostrato in pubblico dopo il naufragio nuziale con la Ferragni. E con Sveva fa sul serio? I ben informati sussurrano che in questo momento della sua vita Fedez non avrebbe alcuna voglia di imbastire una relazione seria e duratura. Anche perché le ferite della fine del matrimonio sono ancora aperte.