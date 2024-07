Fedez, nuova fidanzata ‘sgamata’ sui social: c’è il nome (rumor)

Possiamo dire con certezza che Fedez ha definitivamente dimenticato la sua ex moglie Chiara Ferragni, tanto da viversi l’estate più bella della sua vita. Niente più uscite forzate, set fotografici con la suocera e le cognate, ma solo tanto divertimento e un paio di fidanzate. Eh sì, perché la liaison con la francese Garance Authiè è già finita – come aveva previsto Fabrizio Corona – e il rapper si è subito rifatto con una nuova ragazza mora. Chi Magazine ha infatti ripreso tutto mentre il cantante e la nuova ragazza amoreggiavano in una splendida location immersa nel verde. Ma chi è la nuova fiamma di Fedez? Tenetevi pronti, Webboh ha fatto il nome: Sveva Magatti.

Alcuni indizi emersi ci portano ad ipotizzare che la giovane in questione sia Sveva Magatti. Si tratterebbe di una ragazza di circa vent’anni, studentessa di interior design al Politecnico di Milano.

Dalle foto su Instagram sembra che Sveva Magatti sia giovanissima. La sua bio? Semplicissima. È del segno dello scorpione e studia design al Politecnico di Milano, anche se guardando il suo profilo non si esclude che possa lavorare come modella. Sul profilo spunta anche una playlist di Spotify, con la sua musica preferita, ma dentro non compare il rapper, bensì una carrellata di canzoni piuttosto di nicchia.

Fedez, i commenti social dopo le foto con la nuova fidanzata

Ma come mai si ipotizza il suo nome? La nuova fiamma di Fedez porta gli stessi occhiali che Sveva mostra nei video di Instagram, e anche gli stessi vestiti. Oltretutto, il rapper la segue sui social. Sotto l’ultimo video del suo profilo iniziano a spuntare i primi commenti: “Sgamata, bella per Fede” e ancora c’è chi saluta ironicamente con: “Ciao Fede” e chi è già andato per spiare: “Io venuta qui per cercare i commenti su Fedez”.

Certo è che il rapper non sta perdendo nessuna occasione per divertirsi e questo infastidisce i più nostalgici che ancora lo vedono legato alla figura di Chiara Ferragni. Sotto agli ultimi post del cantante i fan sono un po’ delusi dal suo comportamento farfallone dell’ultimo periodo, quasi come se il rapper sia ritornato a recuperare il tempo – o l’adolescenza – perduta. E Chiara? L’influencer cremonese procede a tentoni tra sbandate e sorrisi forzati, ma quel che è certo è che ormai le partnership non sono più il suo forte: un hotel che l’ha ospitata ha dovuto chiudere i commenti sui social dopo un attacco hater. Finita l’era dei Ferragnez? Probabilmente si può dire un sì definitivo.