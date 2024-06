Flirt Taylor Mega e Fedez: Ferragni lo ha scoperto, reazione brutta

Altro gossip roventissimo piomba su Fedez: il settimanale Diva e Donna, nell’ultimo numero in edicola, ha sostenuto che il rapper milanese abbia avuto un flirt segreto con l’influencer Taylor Mega e che l’ex moglie Chiara Ferragni sarebbe venuta a conoscenza della liaison. Non ci sarebbe rimasta bene, anzi avrebbe avuto una brutta reazione. In particolare, il magazine ha scritto che il cantante, prima di conoscere la modella parigina Garance Authié che sta frequentando in questo periodo, avrebbe avuto una ‘scappatella’ a Milano con Mega che, tra l’altro, è la storica ex fidanzata di Tony Effe. Quest’ultimo era amico di Fedez, poi qualcosa si è rotto. Quel qualcosa potrebbe essere affiorato ora pubblicamente.

I due artisti sarebbero giunti ai ferri corti proprio per Taylor? Se davvero il flirt clandestino c’è stato, scontato che la risposta sia sì. Ma c’è dell’altro: sempre ammesso e non concesso che Fedez abbia avuto una storia fugace con l’influencer udinese, troverebbe anche spiegazione l’amicizia speciale venutasi a creare di recente tra Tony Effe e Chiara Ferragni. I due potrebbero aver avuto voglia di mostrarsi assieme per ‘vendicarsi‘. Sempre Diva e Donne ha inoltre spiegato che la Ferragni, che da qualche tempo sarebbe al corrente del debole del suo ex marito per la Taylor, quando avrebbe scoperto il flirt, avrebbe subito bloccato su Instagram la collega Mega.

La vicenda è alquanto curiosa. Qualche settimana fa Dagospia scriveva: “Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?”. Evidentemente il portale diretto da Roberto D’Agostino già era al corrente delle voci circolanti in quei di Milano. E non è finita qui perché negli ultimi giorni, Mega, quando sono uscite su Chi Magazine le paparazzate del suo ex Tony Effe e della Ferragni, e quando quest’ultima tramite alcune Storie Ig ha voluto far sapere a tutti che prova curiosità per il cantante, ha tuonato un durissimo “Sentiti ridicola” sui social, chiaro calco del motto sanremese ‘ferragnano’ “Pensati libera”.

Riassumendo: si mormora che Fedez avrebbe avuto un’avventura con Taylor Mega e che il suo ex, Tony Effe, e la Ferragni si sarebbero avvicinati per attuare una sorta di duplice ‘vendetta’ nei confronti dei partner amati un tempo. Tempo che non è così lontano, anche se sembra passata un’era geologica.