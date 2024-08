Fedez mostra tutte le sue “fidanzate”: il post di cattivo gusto

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha voltato velocemente pagina. Negli ultimi mesi, il cantante è stato avvistato con una serie di ragazze diverse, con le quali avrebbe avuto sporadici flirt. La prima individuata dal web è stata Ludovica Di Gresy, coinvolta anche nella famigerata rissa con Cristiano Iovino. Dopodiché, è arrivata Garance Authiè, con la quale è stato avvistato più volte e sembra avere avuto la frequentazione più assidua tra tutte.

Finito questo flirt, è stato il turno di Sveva Magatti, per poi essere ripreso in discoteca avvinghiato ad un’altra misteriosa bionda, della quale non si conosce l’identità. Nell’ultima settimana, sono emerse due nuove fiamme: prima ha trascorso dei giorni con la modella di OnlyFans Giulia Ottorini, e subito dopo è stato visto scambiarsi un bacio con Luna Shirin Rasia, ex fidanzata di Michele Merlo.

Fedez scherza sui suoi numerosi flirt: il post

Questa movimentata vita sentimentale non ha fatto che aumentare la curiosità nei confronti del rapper, mantenendolo al centro del gossip. Ovviamente, l’ex giudice di X Factor sa bene quanta attenzione mediatica ci sia intorno alle sue numerose “conquiste” e, poco fa, ha deciso di fare un post ironico al riguardo, con protagonista il suo cane Silvio. La prima foto del carosello vede infatti il cantante stringere l’animale a quattro zampe e indossare una maglietta che dice: “Più conosco le persone, più amo il mio cane”.

“E credo anche di aver capito cosa ama lui”, ha aggiunto Fedez nella didascalia, condividendo una serie di foto di Silvio con diverse ragazze, ritratte di spalle o mostrando solo il lato b e il fisico. Tra le tante, l’ex conduttore di LOL – Chi ride è fuori ha taggato Giulia Ottorini, la modella con la quale è stato visto in barca e in discoteca proprio negli ultimi giorni. Il post ha ricevuto subito una pioggia di commenti, nei quali comparavano il cane a Silvio Berlusconi, considerata la sua notoria “passione” per le donne.

Fedez presenta le sue “conquiste”: pioggia di critiche

Tuttavia, la maggior parte degli utenti ha giudicato questi scatti inappropriati, sia per Fedez che per le ragazze coinvolte. “Mi mette veramente una tristezza assurda un padre di famiglia che fa il 15enne, hai 40 anni”, ha scritto un utente. E ancora: “Più passa il tempo più capisco che immensa fortuna abbia avuto Chiara a separarsi”.

Va detto che il post del cantante è decisamente di cattivo gusto, sia per la frase utilizzata sia per l’oggettificazione delle donne ritratte. Inoltre, ha l’aria di essere un tentativo di attirare l’attenzione dopo le recenti foto pubblicate da Chi, che mostrano l’ex moglie in compagnia dell’imprenditore Silvio Campara, con il quale avrebbe avviato una seria frequentazione. In ogni caso, indipendentemente dalle motivazioni dietro la condivisione delle sue “conquiste“, il risultato appare piuttosto triste.