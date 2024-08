Fedez in discoteca dopo il ricovero: paparazzato con nota modella

Fedez beccato con una nuova fiamma. Ma, si procedi con ordine. Qualche giorno fa, il rapper di Rozzano ha avuto un nuovo malore mentre si trovava a bordo del suo jet privato, costringendolo a un ricovero d’urgenza all’Ospedale Perrino di Brindisi. Fedez si stava recando a Gallipoli per partecipare a una serata nella discoteca Praja quando, improvvisamente, si è sentito male, dovendo così cancellare l’evento. Molti si sono subito allarmati, soprattutto considerando le recenti condizioni di salute precarie del rapper. Due anni fa gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas e, da allora, è stato ricoverato più volte per episodi di emorragia interna, l’ultimo dei quali risale a poche settimane fa.

Su quest’ultimo malore, però, si sono diffuse versioni contrastanti. In un’intervista a Radio Deejay, la mamma di Fedez ha raccontato che il figlio è stato vittimo di un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato dei funghi. D’altro canto, il primario del nosocomio pugliese che ha aiutato il rapper, Nicola Carlucci, non ha menzionato nessuna intossicazione alimentare. Il dottore ha dichiarato di aver consigliato al rapper di rimanere in ospedale per ulteriori accertamenti, ma lui ha deciso di farsi dimettere, ignorando il parere dei medici. Inoltre, Alessandro Rosica ha rivelato di aver saputo da una paziente che Fedez avrebbe vomitato sangue in ospedale.

Dunque, come sta oggi il cantante? Dopo il ricovero, sembra essere tornato normalmente alla sua vita, condividendo diverse storie in barca insieme al cane Silvio. Insieme a lui, c’era anche quella che pare essere la sua nuova fiamma, ovvero la nota modella OnlyFans Giulia Ottorini. Quest’ultima ha infatti pubblicato una foto insieme all’animare a quattro zampe, facendo scoppiare il gossip. In realtà, i primi rumors su una frequentazione tra i due risalgono allo scorso aprile. Nel frattempo, il rapper è stato visto in compagnia di altre donne. Ma, adesso, pare essere scoppiata di nuovo la passione.

Poco fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha condiviso una paparazzata di Giulia e Fedez insieme in discoteca. Stando a quanto rivelato dall’Investigatore Social, i due starebbero sempre insieme e “non si staccano più”. In ogni caso, sembra che il rapper non sia alla ricerca di una relazione seria al momento, ma stia collezionando un flirt dopo l’altro. Chiara Ferragni, invece, pare abbia ritrovato l’amore con un nuovo uomo misterioso, che però non si sente ancora di presentare pubblicamente.