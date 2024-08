Fedez deludente: annulla dj set ma… Ecco perché i fan sono furiosi

Prosegue l’estate sfrenata di Fedez. La prima da single dopo 8 anni e la differenza rispetto a quelle passate… si nota decisamente. Il rapper si sta godendo delle lunghe vacanze estive tra le località marittime più ambite d’Europa. Tappa fissa però, è sicuramente la mega villa che ha affittato in Costa Smeralda, dove invita amici e (soprattutto) amiche per festeggiare quasi quotidianamente. Lo stesso è successo proprio ieri sera, quando si è tenuto uno dei party più esclusivi della Sardegna, proprio a casa dell’ex marito della Ferragni. Peccato però, che l’impegno per lui sarebbe dovuto essere un altro.

Già da qualche tempo infatti, Fedez aveva annunciato che, ieri 14 agosto, sarebbe stato protagonista di una serata al White Different Club, in Calabria. In un certo senso, l’evento sarebbe dovuto essere anche un recupero di una data a luglio, saltata a causa dei problemi di salute del rapper.

Nel locale di Corigliano tutto era pronto per accogliere il cantante di Rozzano, quando a poche ore dal dj-set, è stata comunicata la cancellazione dell’evento. Fin qui, niente di strano. Può infatti succedere di dover annullare un impegno, per un motivo o per un altro.

Sul profilo Instagram del Club, a questo proposito, si legge che la serata è stata cancellata a causa di “motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà dell’artista, della sua agenzia e della venue”. Le cose però, non sono così come appaiono.

Solo poche ore dopo l’annuncio del forfait dell’artista per l’evento in Calabria infatti, sul profilo social di Fedez sono spuntate delle storie che fanno pensare che, la volontà di presenziare nel club di Corigliano, non ci sia in realtà mai stata.

Il party nella mega villa post-forfait

Mega party a bordo piscina con centinaia di persone (tra cui la sua nuova fiamma), alcolici e dj set fino all’alba. Questo ciò che è documentato sull’Instagram del rapper. L’evento si è tenuto proprio nella villa sarda di Fedez, ed è stato organizzato dall’artista stesso, insieme alla sua manager.

L’ex della Ferragni nelle storie sembra fiero di quanto realizzato ieri sera. Proprio poco fa infatti, ha scritto taggando la sua agente:

Oggi abbiamo fatto la storia della Costa Smeralda, insieme

Dunque, guardando foto e video di quanto accaduto stanotte, viene da pensare che uno dei party più grandi della Costa Smeralda non possa essere stato messo su in poche ore. In altre parole, è molto improbabile che l’evento alla villa sia stato organizzato solo a seguito dell’impossibilità dell’artista di raggiungere la venue calabrese in cui si sarebbe dovuta svolgere la serata in discoteca.

In ogni caso, potremmo sbagliarci e in realtà i piani sono davvero cambiati all’ultimo secondo. Sicuramente però, la delusione nei confronti dell’artista è palpabile.

Sono centinaia di ragazzini che avevano acquistato il biglietto per il dj-set al White Different Club e che sono rimasti a bocca asciutta, così come riporta una segnalazione inviata a Gabriele Parpiglia: