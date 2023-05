Fedez si svela: retroscena su De Filippi e Siffredi. E su X Factor…

Fedez ha svelato dei retroscena sulle mancate ospitate di Maria De Filippi e Rocco Siffredi nel suo podcast Muschio Selvaggio. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ne ha parlato attraverso una diretta su Instagram questa mattina. I messaggi ricevuti dai fan erano principalmente legati proprio all’ormai celebre podcast e, in particolare, all’assenza del suo amico Luis Sal dal timone.

Il rapper ha dato delle spiegazioni sul loro rapporto qualche giorno fa, rivelando di non poter ancora entrare nei dettagli pubblicamente. Dunque, i fan dovranno attendere prima di scoprire cosa è accaduto tra Fedez e Luis Sal. Nel frattempo, il marito di Chiara Ferragni ha annunciato che si sta organizzando sui nomi che potrebbe contattare come ospiti delle prossime puntate del podcast.

Il cantante ha ammesso di aver già cercato di ospitare Francesco Totti e Ibrahimovic, che però avrebbero declinato l’invito. Per quanto riguarda Rocco Siffredi, la situazione è stata un po’ più complicata del previsto a quanto pare. Infatti, Fedez ha spiegato di aver tentato più volte di averlo nel suo podcast, ma pare che da parte sua sia arrivata la richiesta di un cachet.

A Muschio Selvaggio per gli ospiti, però, non sono previsti cachet. Dunque, è questo il motivo per cui Siffredi non è apparso come ospite nel podcast. Discorso diverso per Maria De Filippi. Fedez ha fatto sapere che lo scorso anno aveva invitato ‘Queen Mary’. Pare che la conduttrice avesse accettato di prendere parte come ospite al podcast.

Maria, però, avrebbe dato il suo sì a una condizione: il rapper avrebbe dovuto raggiungerla a Roma con tutto Muschio Selvaggio. In quel periodo Fedez non è riuscito a organizzarsi per andare nella Capitale e per questo anche l’ospitata della De Filippi non è andata in porto. Chi vorrebbe ora portare nel suo podcast? Fedez sogna di intervistare i Blink 182 e Ligabue. Intanto, da un anno sta lavorando sodo per portare nel suo studio Harry Styles: “Potrei riuscirci”.

Fedez: conferma X Factor e news su The Ferragnez 3

Nel corso di questa diretta, Fedez ha confermato inoltre che sarà presente nella nuova edizione di X Factor, in quanto è stato confermato di nuovo nella giuria. Da poco è uscita la seconda stagione di The Ferragnez su Prime Video. Tanti commenti positivi, ma anche non poche polemiche. Nonostante questo, Fedez e Chiara continuano ad andare dritti per la loro strada e sembra che non rifiuterebbero di girare una terza stagione.

Infatti, Fedez annuncia di non avere delle notizie ufficiali su The Ferragnez 3, ma crede che sia probabile che si farà! Nel frattempo, il rapper si prepara all’uscita del suo brano per l’estate 2023 Disco Paradise con Annalisa e gli Articolo 31. Le voci della nuova canzone estiva, tra i candidati come probabili tormentoni della bella stagione, stanno condividendo sui social la copertina del brano in attesa dell’uscita prevista per il 25 maggio 2023.