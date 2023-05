Fedez rompe il silenzio su quanto accaduto con Luis Sal. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ne parla durante una diretta su Instagram. Ebbene attraverso il social network ammette di non poter ancora parlare della questione. Questo silenzio rumoroso non dipende dallo stesso Federico, che invece avrebbe voluto già tempo fa rivelare le cose come stanno. Pertanto, il rapper confessa di essere arrivato a un punto limite. Se avesse potuto dare prima delle spiegazioni di certo avrebbe evitato questo scenario.

In effetti, in queste settimane, sono nati diversi rumor sulla presunta rottura tra Fedez e Luis Sal. I sospetti sulla fine della loro amicizia sono nati quando il secondo non è più apparso alla conduzione del podcast Muschio Selvaggio. I fan erano, infatti, abituati a vedere i due amici insieme al timone di questo spazio web. Non solo, nella vita di Fedez e Chiara Ferragni, Luis Sal era ormai una figura molto presente. Improvvisamente nei post e nei video dei Ferragnez, che stanno festeggiando l’uscita dei primi episodi della seconda stagione della loro serie su Prime Video, è scomparso.

Qualcosa è accaduto e questo è innegabile. “Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile”, dichiara inizialmente Fedez in questa diretta su Instagram. Come già indicato, il rapper avrebbe voluto già svelare le motivazioni dell’allontanamento di Luis Sal dalla sua vita, ma non ha potuto e non per sua intenzione.

E così si apre un altro mistero: perché Fedez non può ancora parlare di quanto accaduto con il suo caro amico? Questo non si sa, ma il rapper assicura che nel caso in cui la situazione non dovesse risolversi a breve sarà lui stesso a parlare. Lo deve a tutti i fan che nel tempo ha sempre sostenuto la coppia di conduttori di Muschio Selvaggio.

“L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta le serenità del mondo”

Intanto, l’assenza di Luis Sal da Muschio Selvaggio è stata gestita con una sostituzione. A fianco di Fedez al timone del podcast oggi troviamo Mr. Marra. Quest’ultimo è un content creator, che nella puntata dell’EP 121 ha sostituito appunto Luis. I due hanno spiegato, nel corso di quella puntata, che probabilmente ce ne saranno altre insieme.

Nel frattempo, la sigla continua ad avere al centro della scena anche Luis Sal. Dunque, se effettivamente quest’ultimo è uscito in modo definitivo di scena dovranno esserci dei cambiamenti anche in quel punto. Ora i fan di Muschio Selvaggio dovranno solo attendere la spiegazione dettagliata che Fedez potrebbe a breve dare.