Oggi, 18 maggio, sono state rese disponibili su “Prime Video” le prime quattro puntate dell’attesissima seconda stagione di “The Ferragnez”, il reality show che segue le vite della ‘royal couple’ italiana. Nonostante Fedez e Chiara Ferragni mostrino quotidianamente attraverso le Instagram Stories gran parte della loro vita, in questo secondo capitolo della serie si sono aperti ancora di più ai loro fan, iniziando proprio con il mostrare loro uno dei momenti più difficili della loro vita: il cancro al pancreas che ha colpito il rapper lo scorso anno.

La seconda stagione di “The Ferragnez”, infatti, si è aperta con il racconto della scoperta della malattia, andando poi a mostrare nel dettaglio il percorso che hanno dovuto affrontare e le sensazioni di quel difficile periodo. Durante la prima puntata, Fedez ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore “grazie” ad una lite avuta con la moglie:

Una mattina dovevo andare a fare una tac ai polmoni perché sono asmatico e sono arrivato con due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara. Mentre stavo facendo il controllo è passata di lì una dottoressa che si occupa di pancreas e ha notato il mio pancreas un po’ ingrossato. Abbiamo deciso quindi di fare ulteriori controlli, ed eccoci qui.

Da lì, un’emozione dopo l’altra: Fedez che piange e abbraccia i figli prima di andare in ospedale, lui e Chiara pieni di paure sul letto d’ospedale prima dell’intervento, il post operatorio, fino ad arrivare ai risultati portati dal medico. Insomma, gli influencer hanno voluto riportare tutto di quel terribile momento, nel tentativo di arrivare a più persone possibili che stanno affrontando la sua stessa situazione, come spiegato più volte da Federico Lucia.

The Ferragnez: l’anticipazione sullo speciale di Sanremo

Dopodiché, le tre puntate successive si focalizzano su vari eventi: il Met Gala, la riconciliazione con J-Ax, il concerto LoveMi e la terapia di coppia. Al momento non ci sono tracce del Festival di Sanremo, ma è solo una questione di tempo. Presto, infatti, gli spettatori potranno assistere a una puntata speciale dedicata alla famigerata settimana sanremese e a tutte le conseguenze che ne sono derivate. Nelle anticipazioni presenti alla fine della quarta puntata, si vede Fedez affermare un “Mi dispiace“, presagendo un episodio imperdibile.

Inoltre, durante una diretta su Instagram fatta la scorsa notte, il rapper ha rivelato che in questi giorni si stanno dando le ultime approvazioni per lo speciale, anticipando che la sua immagine non sarà molto positiva, utilizzando l’espressione “Apparirò come una me**a, e lo sono”. Al che, Fedez è stato subito zittito dalla Ferragni, che ha smentito il marito e lo ha invitato a non essere così “tragico“. Dunque, non resta che attendere per scoprire finalmente i retroscena dietro lo scandalo sanremese che ha tanto catturato l’attenzione degli italiani.